Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность Кадры
|

В Нижнем Новгороде «Газинформсервис» и ННГУ подготовят новое поколение ИБ-специалистов

«Газинформсервис» и Национальный Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. Компания окажет университету методическую поддержку в подготовке кадров в сфере информационной безопасности (ИБ) и предоставит доступ к учебным материалам по продуктам «Газинформсервиса» для внедрения в образовательный процесс. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

Сотрудничество направлено на подготовку высококвалифицированных кадров в области ИБ, а также на развитие совместных научно-исследовательских проектов в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта. Стороны планируют сократить разрыв между академической подготовкой и практическими требованиями рынка информационной безопасности.

Церемония подписания состоялась при участии ректора ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олега Трофимова и начальника Аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис» Лидии Витковой.

«Сотрудничество с одним из ведущих классических университетов страны открывает для нас новые возможности. Мы хотим, чтобы студенты не только получали фундаментальные знания, но и работали с реальными ИБ-задачами. Это позволит нам вместе готовить специалистов, способных решать самые сложные задачи по защите информационной инфраструктуры страны», — сказала Лидия Виткова.

«Информационная безопасность — одно из стратегических приоритетных направлений развития Университета Лобачевского. Мы последовательно расширяем линейку образовательных программ в этой сфере, опираясь на сильные научные школы и фундаментальные исследования, которые реализуются в прикладных проектах. Партнерство с компанией “Газинформсервис” логично дополняет эту экосистему. Оно позволит внедрить в учебный процесс актуальные модули по защите информационной инфраструктуры, организовать практикумы на реальных кейсах и выстроить систему целевой подготовки специалистов», — сказал Олег Трофимов.

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией
Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией Российские ПАКи нового поколения

В планах партнерства — интеграция практико-ориентированных программ в учебные курсы, создание совместных научно-исследовательских лабораторий, а также проведение профильных хакатонов, лекций и карьерных мероприятий для студентов. Кроме того, будет разработана система стажировок для талантливых учащихся с возможностью их последующего трудоустройства.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Хакеры устроили своим жертвам демпинг. Ключи дешифровки продаются с огромными скидками, но это не отчаяние, а хитрый ход

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

ОС iPhone позволяет незаметно захватывать аккаунты WhatsApp

Почему подход «купил и забыл» не работает в информационной безопасности

Приватности не осталось. По приказу властей операторы будут передавать силовикам паспортные данные, адреса и геолокацию россиян

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще