ВТБ протестировал квантовые технологии для усиления защиты данных

Банк ВТБ завершил тестирование защищенного канала связи с использованием технологии квантового распределения ключей (КРК). Партнерами банка в пилотном проекте являлись РЖД, «Инфотекс» и «Иннопрактика». Результаты тестирования представлены в преддверии ПМЭФ-2026.

В рамках пилотирования технологии был проложен квантовый канал связи (специализированная оптоволоконная линия) между центрами обработки данных (ЦОД) ВТБ в Москве. В каждом ЦОДе установлено оборудование компании «Инфотекс», которое формирует квантовый канал связи, генерирует и распределяет симметричные ключи шифрования на устройствах с обеих сторон. Попытка любого внешнего воздействия приводит к изменению фазы или амплитуды движения фотона и мгновенно фиксируется. Специалисты «Иннопрактики» и РЖД оказали экспертную поддержку на всех этапах проекта. Пилотный проект стал примером технологического партнерства ВТБ и РЖД, соглашение о котором компании подписали на ПМЭФ-2025.

«ВТБ одним из первых протестировал использование квантовых коммуникаций на российском финансовом рынке. Результаты испытаний показали возможность использования российского оборудования квантовых коммуникаций в современной банковской телекоммуникационной инфраструктуре. Для нас подобные пилоты – часть постоянной работы по поддержанию технологического лидерства банка», – сказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

В ВТБ зашифрованные криптоключи используются для передачи особенно чувствительной и защищенной информации. Классическая технология предполагает установку ключей шифрования на оборудование в момент его настройки. Обновление ключей требует физического доступа к оборудованию, необходимости участия сотрудников информационной безопасности банка и занимает значительное время на доставку носителей, особенно между разными городами. Квантовые технологии позволяют полностью исключить физические носители, тем самым существенно ускорив передачу криптоключей: они формируются автоматически и передаются по квантовым каналам связи в онлайн-режиме, со скоростью до одного ключа в минуту.

Еще одно преимущество технологии – усиление защиты данных. Квантовые каналы считаются более безопасными по сравнению с обычными сетевыми соединениями, так как взломать такой канал в текущих условиях практически невозможно. С учетом появления новых киберугроз, связанных с развитием технологий ИИ и квантовых вычислений, квантовые коммуникации обеспечивают более высокий уровень защиты передаваемых данных.

«Квантовое шифрование – это технология будущего, и именно сейчас критически важно исследовать квантовые технологии в своей области, находить прикладные сценарии их применения и оценивать потенциал и будущие эффекты, в том числе, финансовые. Когда будут сформулированы регуляторные требования к применению технологии, мы уже будем полностью готовы: с глубоким пониманием технологии, собственными наработками и чётким планом интеграции в инфраструктуру банка», – считает Вадим Кулик.

«Сегодня квантовые коммуникации переходят в стадию практического применения в корпоративном секторе. В России уже сформирована собственная технологическая база для реализации проектов такого уровня - от научных компетенций до серийно выпускаемых отечественных решений. Это создает условия для последовательного внедрения квантово-защищенных каналов связи в финансовом секторе, промышленности. Наша экспертиза в области квантовых технологий, сформированная в том числе в рамках сотрудничества с ОАО «РЖД» - одним из ключевых драйверов развития направления «Квантовые коммуникации» в России, - позволяет нам выступать центром компетенций для крупнейших компаний при формировании стратегических и методологических подходов к внедрению высокотехнологичных инноваций в существующую корпоративную инфраструктуру», – отмечает первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.