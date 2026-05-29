«Вашу биометрию подделали»: мошенники зарабатывают на страхах россиян

«Т-Банк» раскрыл новую схему обмана, которая была детектирована технологией Нейрощит. Мошенники начали массово пугать жителей России кражей биометрических данных. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Все начинается с формального звонка, задача которого — разговорить потенциальную жертву. Мошенники притворяются кем угодно — сотрудниками сотового оператора, исследовательского центра, курьерской службы или банка. Предлог может быть любым. Например, проверить качество связи или поучаствовать в опросе.

Через несколько часов человеку поступает новый звонок — на этот раз от выдуманного Центра цифровой безопасности. Голос в трубке сообщает о взломе личного кабинета на Госуслугах с помощью биометрии.

По данным центра, во время одного из предыдущих звонок неизвестные записали голос клиента, через нейросети сделали новые речевые заготовки и обошли систему безопасности государственного портала.

Сотрудник центра заявляет — полученных на «Госуслугах» данных мошенникам достаточно, чтобы взломать банковский счет и вывести все сбережения.

Следом звонят якобы из банка или силовых структур. Могут представиться сотрудниками Банка России, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга. Жертве заявляют, что неизвестные уже попытались вывести деньги, однако операцию приостановили. Чтобы спасти сбережения, важно временно отправить их на «защищенный» счет. На самом деле этот счет мошенников.

«Даже если мошенники запишут голос человека, взломать «Госуслуги» или его счет в банке с помощью записи им не удастся. Для входа в государственные сервисы голосовая аутентификация не предусмотрена, а в банках для безопасности клиентов настроена строгая и многоуровневая защита. Например, в «Т-Банке» она работает на основе искусственного интеллекта и анализирует поведение клиентов по тысяче признаков: с какого устройства человек заходит в банк, в каком городе он находится, куда переводит деньги и так далее. При малейшем подозрении система отказывает в доступе или приостанавливает операцию для дополнительной проверки. За прошлый год с помощью проверки по биометрии мы предотвратили хищения на сумму 272 млн руб.», — сказал руководитель центра экосистемной идентификации «Т-Банка» Михаил Булатов.

Заход с подделкой биометрии мошенники используют, чтобы напугать потенциальную жертву и заставить послушно выполнять инструкции.

Чтобы не потерять деньги, достаточно следовать нескольким правилам: помните, что ваши ваши биометрические данные не подделать и не верьте наслово незнакомцам, которые утверждают обратное; внимательно смотрите, коды от каких сервисов вам приходят в СМС и никому не называйте цифры, их спрашивают только мошенники, сотрудникам правоохранительных органов, государственных ведомств и банков такие коды ни к чему; помните, что настоящие сотрудники полиции и других спецслужб не ведут допрос по телефону, если у вас что-то нужно узнать или сообщить, они пригласят в отделение повесткой.

При малейшем подозрении лучше повесьте трубку и позвоните в правоохранительные органы по официальным номера. Это поможет понять, действительно ли есть продвижения по вашему делу, или на самом деле звонили мошенники.