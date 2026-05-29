ВСК: в фокусе киберпреступников в 2026 г. – крупный бизнес

Киберриски перестали быть проблемой ИT-департамента, став стратегической угрозой для предпринимателей. В фокусе преступников – крупный бизнес с оборотом от миллиарда рублей, т.к. основной целью кибератак является требование выкупа. Об этом CNews сообщили представители Страхового Дома ВСК.

При этом небольшие компании также находятся в зоне риска – мошенники постоянно модернизируют свои инструменты, используют ИИ, тестируя свои технологии. И в новых реалиях стандартного контура кибербезопасности для бизнеса теперь недостаточно, на первый план должна выходить киберустойчивость – способность компании продолжать функционировать, даже находясь под постоянным цифровым давлением.

По мнению Анны Рыбиной, генерального директора Страхового Дома ВСК, российский рынок киберстрахования на данный момент находится на этапе становления. За 2023-2024 гг. его совокупные объемы составляли порядка 2-3 млрд руб., а в 2025 г. экспертно выросли до 3,5-4 млрд руб. Количество заключенных договоров киберстрахования увеличилось на 20-30%, а общий объем сборов в сегменте через пару лет может превысить 10 млрд руб., а ежегодные темпы роста составить в среднем 20%.

По оценкам Анны Рыбиной, современные продукты по киберстрахованию подразумевают экосистемный подход. Так, страховщики совместно с партнерами по кибербезопасности занимаются превентивным аудитом рисков на основе реальных ИT-сканирований, принимают участие в Incident Response (реагировании на инцидент). Кроме того, помимо покрытия убытков при наступлении страхового события, страховая компания может оказать юридическую поддержку при утечках персональных данных клиентов компании.

С каждым годом число киберпреступлений, без учета DDoS-атак, динамично растет – если в 2024 г. было зафиксировано около 30 тыс. таких инцидентов, то в 2025 г. их число выросло до 100 тыс. В таких реалиях игрокам рынка важно формировать перестраховочные емкости, в том числе на базе РНПК.

«Несмотря на невысокие в данный момент объемы рынка киберстрахования, этот сектор в ближайшие годы будет расти, прежде всего на фоне роста громких киберинцидентов, ужесточения ответственности за утечки персональных данных, а также финансовых потерь бизнеса из-за кибератак. Средний ущерб от простоя после киберинцидента составляет 6–8 млн рублей в сутки, а для крупных игроков он в совокупности исчисляется сотнями миллионов. Поэтому бизнес, в зависимости от масштабов и выручки, заинтересован как в комплексных экосистемных программах страхования киберрисков, так и в коробочных продуктах с ограниченным покрытием», – отметила Анна Рыбина, генеральный директор Страхового Дома ВСК.