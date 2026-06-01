«Инфосистемы Джет» подтвердила функциональность бета-версии Kaspersky Vulnerability Management

«Инфосистемы Джет» провела предварительное функциональное тестирование бета-версии Kaspersky Vulnerability Management. Инженеры лаборатории VM подтвердили функциональность продукта и соответствие решения заявленному вендором плану развития. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инфосистемы Джет».

Текущая версия решения предоставлена в рамках бета-тестирования, поэтому оценка проводилась по ключевым сценариям и базовым функциям в соответствии с методикой, разработанной совместно с производителем. Решение разворачивалось в том же сегменте лаборатории VM, что и инстансы других вендоров для обеспечения чистоты эксперимента: объекты для сканирования бета-версией Kaspersky Vulnerability Management были те же, что и для тестирования всех решений в рамках лаборатории VM «Инфосистемы Джет», права учетных записей при различных режимах сканирования сконфигурированы единообразно, системы для проверки возможностей интеграции те же, что и для других систем.

При первичном прохождении базовых критериев выделим следующие возможности бета-версии Kaspersky Vulnerability Management: инвентаризация ИТ-активов и ПО агентским способом и по сети; автоматизированный поиск уязвимостей в инфраструктуре по расписанию; единая консоль управления ИБ-инфраструктурой для её администрирования; выявление несоответствия конфигураций различным стандартам; централизованное управление обновлениями/патчами; мониторинг статуса устранения уязвимостей; поддержка Windows/Unix для установки решения.

По итогам тестирования подтверждена работоспособность всех заявленных вендором функций. Выявленные ограничения: отсутствие функциональности назначения и контроля сроков для устранения уязвимостей, ограниченный режим поддержки инвентаризации СУБД, нереализованный поиск уязвимостей в контейнерных средах.

Текущий функционал частично представлен в смежных продуктах «Лаборатории Касперского».

«Тестирование бета-версии Kaspersky Vulnerability Management в лаборатории "Инфосистемы Джет" прошло с фокусом на базовую функциональность и ключевые сценарии использования. Ждём коммерческий релиз от вендора, чтобы оценить работу решения в связке с другими продуктами “Лаборатории Касперского” и провести тестирование по полноценной методике в лаборатории VM с более глубокой оценкой метрик работы системы», — сказал Виктор Кирпаль, руководитель направления VM, «Инфосистемы Джет».

«Мы развиваем решение по принципу "от простого к сложному", опираясь на то, что уже развёрнуто у заказчика. Наш агент предустановлен у подавляющего большинства клиентов и давно работает как основной антивирус. Наша задача — дать им возможность бесшовно расширить его: без перестройки процессов и без дополнительной нагрузки на ИБ-команду. Это эволюция защиты, а не её замена», — сказала Мария Погребняк, старший менеджер по развитию бизнеса в «Лаборатории Касперского».