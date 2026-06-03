Каждое 3-е объявление о продаже бонусов бьет по программам лояльности

По данным экспертов BI.Zone, перепродажа баллов и нецелевое использование чужих карт лояльности наносят бизнесу двойной урон — компании теряют деньги и не получают взамен клиентской лояльности. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Специалисты BI.Zone Digital Risk Protection исследовали предложения о продаже бонусов на досках объявлений, форумах, в соцсетях и мессенджерах. Анализ выявил множество способов злоупотребления программами лояльности. Чаще всего встречаются два вида: обналичивание бонусов через перепродажу и нецелевое использование чужих бонусных карт.

В первом сценарии баллы продают за часть стоимости. Это может быть продажа доступа в аккаунт с накопленными бонусами, причем нередко аккаунты оказываются взломанными. Таким образом продавцы обналичивают бонусы, а компании, выделившие их для поощрения реальных клиентов, не получают взамен ни лояльности, ни дополнительных продаж.

Вторая схема связана с нецелевым использованием чужих бонусных карт. Владельцы бонусных карт бесплатно делятся QR или штрихкодом. Пользователи получают скидку, а владельцы карт — бонусы или кешбэк с покупок. Такая схема, на первый взгляд, кажется безобидной, но на деле снижает эффективность программы лояльности: скидка достается не целевой аудитории, а перекупщикам, а компания не может точно оценить отдачу от инвестиций в лояльность.

Эксперты BI.Zone AntiFraud фиксируют еще одну распространенную схему — мультиаккаунтинг. Один пользователь создает множество аккаунтов, чтобы многократно получать приветственные баллы, использовать промокоды для первой покупки или реферальные бонусы через подставные аккаунты.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.Zone Digital Risk Protection: «Подобные схемы наносят системный урон организациям: по нашей оценке, компании могут потерять более 5% от номинала всех начисленных бонусов. Это деньги, которые бизнес «дарит» перекупщикам, не получая лояльности взамен».

Чтобы минимизировать риск потери средств, рекомендуется проверить бизнес-логику в правилах программы лояльности. Скорректировать программу можно, например, с помощью добавления динамически генерируемого кода для подтверждения операции. Благодаря регулярному обновлению его невозможно использовать несколько раз. Дополнительная защита — СМС-подтверждения при совершении крупных покупок, а также ограничение действия кода в зависимости от локации его применения и других параметров.

Риски несут не только компании, но и обычные пользователи. Так, середине мая 2026 г. свыше 37 тыс. объявлений на онлайн-досках могут потенциально исходить от недобросовестных продавцов, которые предлагают сомнительные бонусы. Покупая баллы или скидку, жертвы могут лишиться денег или чувствительных данных, не получив ничего взамен.

Чтобы обезопасить себя, рекомендуется критически воспринимать любые предложения, которые исходят не от официальных представителей компании. За чрезмерно выгодными объявлениями часто скрываются киберпреступники, нацеленные на кражу средств или конфиденциальных данных. Приобретать бонусы стоит только на официальных сайтах.