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ООО «Газинформсервис» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга» подписали соглашение о сотрудничестве

3 июня 2026 г. в присутствии председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александра Ситова состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газинформсервис» в лице руководителя службы маркетинга Григория Ковшова и АО «Технопарк Санкт-Петербурга» в лице генерального директора Олега Якимова. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Предметом соглашения является установление партнерских отношений и взаимодействие в целях развития инновационной системы, укрепления технологического суверенитета, совершенствования нормативно-правовых и инфраструктурных условий в Санкт-Петербурге с потенциальным федеральным масштабированием.

В рамках сотрудничества компании планируют: организовать обмен опытом, знаниями и лучшими практиками по вопросам развития высокотехнологичных отраслей и инновационной инфраструктуры; принимать участие в совместных деловых, образовательных и научно-практических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах); содействовать установлению контактов с иными организациями и органами власти в рамках, не противоречащих законодательству; подготовить план реализации соглашения для последующего заключения отдельных договоров по конкретным проектам.

Руководитель службы маркетинга «Газинформсервис» Григорий Ковшов: «Соглашение с "Технопарком Санкт-Петербурга" — это переход от точечного взаимодействия к системному партнерству. Наша цель — увязать продуктовую экспертизу в ИБ с возможностями городской инновационной инфраструктуры. В фокусе — цифровой суверенитет, защита систем на базе ИИ и робототехники, а также вывод совместных проектов на рынки дружественных стран».

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У компаний уже есть опыт партнерства: обновленный акселератор «Биржа киберстартапов» от компании «Газинформсервис» запущен совместно с «Технопарком Санкт-Петербурга». Проект помогает молодым ИБ- и ИТ-командам найти заказчиков и партнеров, выйти на рынок и масштабироваться. Это позволяет расширить поддержку технологических предпринимателей, особенно в такой стратегической сфере, как кибербезопасность, и укрепить позиции Санкт-Петербурга как одного из центров инновационного развития.

Генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Олег Якимов: «У "Технопарка Санкт-Петербурга" большой опыт работы с российскими ИТ-компаниями по продвижению отечественных ИТ-продуктов. Среди резидентов и партнеров Технопарка — крупнейшие разработчики ПО и аппаратных комплексов. ИТ-направление в резидентуре Бизнес-инкубатора одно из самых мощных, среди резидентов НПЦ БАС очень много компаний, работающих именно в сфере инновационного программного обеспечения. Объединяя наши компетенции — опыт Технопарка в масштабировании стартапов и "Газинформсервиса" в ИБ, — мы выходим на системные проекты по импортозамещению».

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