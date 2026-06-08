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«Крайон» и «Сайберус» объединяют усилия для развития отечественного рынка кибербезопасности

Компания «Крайон» и фонд развития кибербезопасности «Сайберус» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в сфере информационных технологий и кибербезопасности. Стороны намерены совместно реализовывать проекты и инициативы, направленные на повышение киберустойчивости российских организаций, развитие отечественных технологий защиты информации и укрепление технологического суверенитета страны, а также совместную реализацию проектов за рубежом. Об этом CNews сообщил представитель компании «Крайон».

Партнерство направлено на объединение опыта, компетенций и ресурсов сторон для развития отечественной индустрии кибербезопасности, обмену экспертными знаниями и поддержке инициатив, способствующих развитию профессионального сообщества и повышению уровня защищенности организаций в условиях растущего числа киберугроз.

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«Ежегодно мы реализуем десятки проектов по информационной безопасности и видим, насколько быстро меняются угрозы и требования заказчиков. Эффективно отвечать на эти вызовы можно только через постоянный обмен опытом и совместную работу участников рынка. Именно поэтому для нас так важно партнерство с фондом «Сайберус», который объединяет участников отрасли для решения общих задач и развития новых подходов к обеспечению кибербезопасности», – отметил Вадим Юн, генеральный директор компании «Крайон».

«Российская индустрия кибербезопасности сегодня обладает уникальным опытом противодействия современным угрозам и создания эффективных технологий защиты. Наша задача – не только развивать этот потенциал внутри страны, но и создавать условия для его масштабирования. Сотрудничество с ведущими участниками рынка, такими как «Крайон», помогает формировать основу для дальнейшего развития отрасли и укрепления её позиций на международном уровне», – отметил Андрей Бардиж, генеральный директор фонда «Сайберус».

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