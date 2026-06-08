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«Лаборатория Касперского»: в каждом федеральном округе России начнут готовить специалистов по конструктивной кибербезопасности

«Лаборатория Касперского» сформировала совместно с вузами всероссийскую образовательную сеть по подготовке специалистов в области конструктивной безопасности (КБ). Соответствующие программы обучения теперь есть в 25 учебных заведениях во всех восьми округах России — как в высших учебных заведениях федерального уровня, так и в региональных.

К программе присоединились Московский физико-технический институт (МФТИ), Российский государственный университет нефти и газа, Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), Российский университет транспорта (РУТ МИИТ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Уральский федеральный университет, Южный федеральный университет (ЮФУ), Чувашский государственный университет (УрФУ), Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ) и многие другие. В июне этого года новым участником стал Дагестанский государственный технический университет, представляющий Северо-Кавказский федеральный округ.

Компания продолжает расширять проект, поддерживая университеты из разных уголков России: в 2026/2027 учебном году программы в области конструктивной безопасности и кибериммунной разработки планируют запустить уже более 30 российских вузов.

Конструктивная безопасность — это подход, при котором защита закладывается в цифровые системы ещё на этапе архитектуры и проектирования. Такой принцип позволяет существенно повысить устойчивость ИТ-систем, различных устройств, в том числе робототехники, к современным киберугрозам.

«Сегодня безопасность цифровых систем должна закладываться ещё на этапе проектирования — только так можно создавать по-настоящему устойчивые технологии. Наша цель как одного из крупнейших ИБ-вендоров — популяризовать конструктивную безопасность, в том числе доносить до разработчиков, что защиту необходимо продумывать с самых ранних этапов. Также важно готовить молодых специалистов, которые смогут работать с данным подходом и будут глубоко понимать его основные принципы, во всех регионах страны. Благодаря этому проекту теперь в каждом федеральном округе России студенты могут получить профильное образование по данному направлению в рамках основной программы обучения», — отметил Вячеслав Борилин, руководитель проекта по развитию технического сообщества «Лаборатории Касперского».

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«Лаборатория Касперского» системно занимается подготовкой специалистов совместно с высшими учебными заведениями по всей России, отвечая на растущий спрос рынка в специалистах нового поколения — инженерах и разработчиках, умеющих создавать изначально защищённые цифровые продукты. Компания проводит подготовку преподавателей, организует тренинги и предоставляет вузам методические материалы. Обучение встроено в основные учебные планы вузов и занимает от одного до двух семестров, в зависимости от глубины подготовки. После прохождения программ выпускники получают диплом с профильными дисциплинами, связанными с кибериммунной разработкой и конструктивной безопасностью.

Помимо работы с вузами в разных регионах, компания развивает программы популяризации конструктивной безопасности среди студентов колледжей и техникумов, а также проводит инженерные соревнования, хакатоны и конкурсы по разработке кибериммунных решений для робототехнических систем. Кроме того, компания участвовала в разработке стандартов ГОСТ Р 72118 «Системы с Конструктивной Информационной Безопасностью», ПНСТ 818-2023 и ГОСТ ISO/IEC TS 19249. Принцип конструктивной безопасности также заложен в KasperskyOS — операционную систему собственной разработки компании.

Ещё один пример комплексной работы с вузами — масштабная партнёрская программа Kaspersky Academy Alliance, которая даёт возможность университетам интегрировать в образовательный процесс курсы, технологии и лучшие практики «Лаборатории Касперского». К 2026 г. в рамках работы альянса было подписано более 50 соглашений с вузами из 16 стран.

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