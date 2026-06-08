Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

SolidLab и R-Vision сокращают путь от обнаружения уязвимости до ее устранения

SolidLab и R-Vision подтвердили технологическую совместимость решений SolidLab VMS и R-Vision SOAR. Интеграция позволяет объединить процессы управления уязвимостями и реагирования на инциденты в единый контур, ускоряя переход от обнаружения проблемы к ее устранению. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

В условиях роста числа уязвимостей и усложнения инфраструктур перед командами ИБ все чаще возникает задача не просто выявить проблему, но и обеспечить ее оперативную обработку и контроль устранения. Интеграция таких решений, как SolidLab VMS и R-Vision SOAR, закрывает этот разрыв: результаты сканирования автоматически становятся частью процессов реагирования и дальнейшей оркестрации действий.

В рамках совместимости реализован сценарий, при котором данные о выявленных уязвимостях автоматически передаются из SolidLab VMS в R-Vision SOAR. На их основе в системе формируются и актуализируются инциденты, выполняется обогащение дополнительным контекстом, устанавливаются связи с активами инфраструктуры и запускаются процессы обработки.

Интеграция позволяет: импортировать результаты сканирования из SolidLab VMS по заданным критериям; автоматически создавать и обновлять инциденты; сопоставлять данные с объектами инфраструктуры; обогащать информацию для корректной приоритизации работ; запускать сценарии реагирования и автоматизацию отдельных этапов устранения.

SolidLab VMS предоставляет расширенные возможности выявления уязвимостей как на внешнем, так и на внутреннем периметре и формирует детализированный контекст для оценки рисков. R-Vision SOAR, в свою очередь, позволяет превратить данные об обнаружении в управляемый процесс: распределять задачи, запускать плейбуки, отслеживать выполнение и контролировать сроки устранения.

В результате заказчики получают сквозной процесс работы с уязвимостями — от их обнаружения до принятия корректирующих мер и контроля исполнения. Такой подход помогает сократить время устранения уязвимостей, повысить прозрачность процессов и снизить операционную нагрузку на команды ИБ.

Владимир Оралов, руководитель отдела технологических партнерств и клиентского опыта R-Vision: «Сегодня заказчики все реже оценивают решения по информационной безопасности как отдельные инструменты и все чаще ключевым становится то, насколько быстро они могут встроиться в существующие процессы и начать работать как единый контур. Мы видим этот запрос рынка и поэтому при разработке интеграций ориентируемся не столько на техническую совместимость, сколько на практические сценарии использования. Используя встроенные механизмы R-Vision SOAR, мы в короткие сроки реализовали полноценное взаимодействие с SolidLab VMS и помогли заказчикам сократить путь от обнаружения уязвимости до ее устранения».

Максим Ильин, руководитель по развитию продуктов безопасности инфраструктуры, SolidLab Group: «Для заказчиков важно не просто обнаружить уязвимость, а быстро довести работу по ней до результата: назначить ответственных, запустить необходимые действия и автоматически развернуть устранение. Интеграция SolidLab VMS и R-Vision SOAR переводит управление уязвимостями в единый практический процесс: от выявления и приоритизации риска до реагирования, корректирующих мер и последующего контроля. Это помогает командам ИБ быстрее закрывать уязвимости, сохранять прозрачность работ и снижать операционную нагрузку в сложных инфраструктурах с большим количеством активов».


Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры

Мир сошел с ума. Хакеры забрасывают взлом и уходят в обман по телефону

Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Россия задает тренды. Весь мир заводит вторые смартфоны для подозрительных приложений

ФСБ раскрыла масштабную операцию по слежке за российскими чиновниками через смартфоны

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще