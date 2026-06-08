ЦИТ Республики Татарстан и Security Vision скрепили долгосрочное партнерство соглашением

АО «Центр Информационных Технологий Республики Татарстан» (ЦИТ РТ) и компания Security Vision, российский разработчик решений в области автоматизации процессов кибербезопасности, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Подписание документа стало закономерным этапом в развитии долгосрочных партнерских отношений и обозначило стратегический курс на совместное укрепление киберустойчивости Республики Татарстан.

Компания Security Vision давно присутствует на рынке региона, регулярно участвует в профильных мероприятиях и поддерживает отношения с локальным ИТ-сообществом.

Фундаментом текущего сотрудничества служит успешная реализация масштабного совместного проекта с ЦИТ РТ по созданию системы автоматизации процессов обеспечения ИБ для Правительства Республики Татарстан. Одним из ключевых результатов стало усиление SOC (Центра мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты) для регионального органа власти. Платформа Security Vision развернута в Правительственном центре обработки данных Республики Татарстан и объединяет более 20 министерств и ведомств региона. Благодаря интеграции модулей SOAR, Asset Management (AM), Vulnerability Management (VM), а также ГосСОПКА удалось сократить время реагирования на инциденты с часов до минут, исключить влияние человеческого фактора при рутинных операциях и обеспечить автоматизированную передачу данных в НКЦКИ. Этот проект стал ярким примером эффективного взаимодействия регионального органа власти и технологического вендора, позволившего создать современную, импортонезависимую архитектуру защиты государственных информационных систем.

Security Vision высоко оценивает проактивную позицию Правительства Республики Татарстан в вопросах обеспечения кибербезопасности, отмечая стратегическое видение властей в построении устойчивой цифровой инфраструктуры. Компания стремится внести свой вклад в развитие защищенной среды региона, предоставляя инструменты для создания надежных систем мониторинга и реагирования, соответствующих самым строгим государственным стандартам.

«Республика Татарстан демонстрирует высокий уровень зрелости в вопросах цифровой безопасности, и мы рады быть частью этой системной работы, – отметила Екатерина Черун, коммерческий директор Security Vision. – Опыт участия в создании SOC для правительства региона доказал, что совместные усилия бизнеса и государства дают быстрый и измеримый результат. Новое соглашение с ЦИТ РТ открывает возможности для дальнейшего масштабирования этих практик. Мы нацелены на долгосрочное партнерство, которое позволит не просто реагировать на угрозы, а выстраивать опережающую защиту критической информационной инфраструктуры республики».