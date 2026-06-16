«Росэлторг» внедрил новое поколение мобильной электронной подписи

Удостоверяющий центр «Росэлторг» запустил новое поколение мобильной электронной подписи «КриптоКлюч» - совместную разработку компаний «КриптоПро» и «СТКрипт». Теперь участники электронных торгов смогут выпускать сертификаты на смартфонах и подписывать документы без привязки к компьютеру. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Group.

Новое решение «КриптоКлюч» стало следующим этапом развития мобильной электронной подписи в УЦ «Росэлторг». «КриптоКлюч» сертифицирован ФСБ России и позволяет подписывать документы электронной подписью с любых мобильных устройств. Для работы нужны только смартфон на iOS или Android и одноименное приложение.

«КриптоКлюч» позволяет подписывать документы любого формата, включая сложные структурированные файлы, отображая их в читаемом виде прямо в мобильном приложении. Сейчас в «Росэлторге» реализован выпуск сертификатов физических лиц, в том числе с возможностью поддержки машиночитаемых доверенностей (МЧД) для работы сотрудников от имени компании. В дальнейшем планируется расширение сценариев использования, в том числе выпуск сертификатов для юридических лиц и ИП, для работы со смартфона.

«Мобильность и безопасность объединены в мобильном приложении «КриптоКлюч», которое стало доступно клиентам «Росэлторг». Большинство пользователей уже привыкли решать свои задачи через смартфон, подпись документов не должна быть исключением. Работа с электронной подписью с мобильного устройства позволяет подписывать документы из любой точки без привязки к рабочему месту, что существенно упрощает и оптимизирует рабочие процессы», — отметила Марина Сапачева, руководитель Удостоверяющего центра, «Росэлторг».

Одним из основных преимуществ решения, построенного в УЦ «Росэлторг» на базе «КриптоКлюча», является возможность реализации уникальной двусторонней схемы подписи: ключи пользователя хранятся в распределенном виде между сервером и мобильным приложением. Ни клиентская, ни серверная сторона не могут подписать документ самостоятельно без взаимодействия друг с другом. Таким образом, сервис предоставляет максимальную защиту: ключи не компрометируются даже при получении злоумышленником доступа к одной из частей системы.

«Распределенный способ хранения и использования ключей, основанный на криптографических протоколах, созданных нашей компанией, обеспечивает беспрецедентную безопасность технологии. В основе многолетней разработки решения лежали два главных принципа: безопасность и удобство. Ключевая задача состояла в достижении баланса между строгим соблюдением нормативных требований и комфортом клиента. В результате пользователь получает возможность подписывать документы из любого места, не опасаясь за сохранность своих данных», — сказал Павел Смирнов, директор по развитию «КриптоПро».

«Сейчас смартфон является основным инструментом жизнедеятельности человека. И очень важно давать пользователям одновременно и удобные, и безопасные средства. Построение в УЦ «Росэлторга» нового поколения мобильной подписи «КриптоКлюч» позволит дать клиентам максимально высокий уровень безопасности и сохранности своей подписи наряду с удобством использования. А возможность встраивания этого решения внутрь экосистем пользователей позволит «Росэлторг»у все больше и больше расширять сферы использования», – отметила Дарья Верестникова, генеральный директор «СТКрипт».