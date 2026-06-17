Ozon: молодые россияне стали внимательнее относиться к цифровой безопасности

Ozon опросил более 1000 россиян в возрасте от 18 до 35 лет и выяснил, что большинство молодых пользователей уже придерживаются базовых правил защиты данных: проверяют ссылки и адреса сайтов, осторожно относятся к подозрительным предложениям и стараются контролировать, где оставляют личную информацию. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

При получении ссылок в сообщениях и мессенджерах молодые россияне чаще всего ориентируются на доверие к отправителю. Так, 44% опрошенных переходят по ссылкам только в том случае, если их прислал знакомый человек. Еще 28% делают это редко и предпочитают дополнительно проверять информацию. Практически никогда не открывают ссылки из сообщений 19% респондентов, тогда как 9% признаются, что переходят по ним почти не задумываясь. При этом женщины демонстрируют более осторожный подход: 24% из них практически никогда не открывают присланные ссылки против 14% среди мужчин.

Похожая ситуация наблюдается и при посещении сайтов, где требуется ввод персональных данных. Более половины молодых россиян (51%) проверяют адрес сайта перед тем, как вводить логин, пароль или данные банковской карты. Еще 32% делают это время от времени, хотя признаются, что не всегда вспоминают о такой проверке. Лишь 18% респондентов редко или практически никогда не обращают внимания на адрес страницы. Эксперты отмечают, что базовые навыки цифровой гигиены постепенно становятся привычной частью онлайн-поведения пользователей.

Осторожность молодые россияне проявляют и по отношению к различным онлайн-активностям: более половины опрошенных (52%) участвуют в акциях, розыгрышах и других выгодных предложениях только после дополнительной проверки информации. Треть респондентов предпочитает вовсе игнорировать подобные активности. Среди женщин такой подход встречается чаще, чем среди мужчин — 36% против 30%. Еще 15% регулярно участвуют в подобных предложениях, если считают их интересными.

Несмотря на относительно высокий уровень осведомленности о базовых правилах цифровой безопасности, пароли остаются одной из наиболее уязвимых зон онлайн-защиты. По данным опроса, самый популярный способ хранения паролей — запоминать их самостоятельно: так поступают 36% респондентов. Еще 18% сохраняют данные в заметках или файлах на устройствах, 13% используют специальные менеджеры паролей, а 12% доверяют хранение встроенному в устройство браузеру. При этом 6% опрошенных продолжают использовать один и тот же пароль для разных сервисов, что увеличивает риски компрометации сразу нескольких аккаунтов в случае утечки данных.

Рекомендации экспертов по информационной безопасности

Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.

Открывайте нужные сайты через закладки браузера или официальные приложения.

Не вводите личные данные на страницах, в которых не уверены. Если сомневаетесь — закройте вкладку.

Создайте надежный пароль из более чем 12 знаков с буквами разного регистра, цифрами и специальными символами.

Для хранения паролей используйте специальный менеджер ключей, который уже есть в вашем телефоне или браузере.

Обязательно включите двухфакторную аутентификацию — даже если пароль украдут, без кода из SMS или приложения мошенники войти не смогут.