«АРКС Дата Секьюрити» запустила сервис по защите бизнеса на базе решений «СерчИнформ»

Системный интегратор «АРКС Дата Секьюрити» и российский разработчик защитных решений «СерчИнформ» начинают сотрудничество в области аутсорсинга информационной безопасности. Теперь «АРКС Дата Секьюрити» оказывает сервис ИБ на базе защитных решений «СерчИнформ»: системы защиты от утечек информации (DLP), системы защиты файловых хранилищ (DCAP) и системы автоматизированного профилирования сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

ИБ-аутсорсинг – комплексная услуга для защиты бизнеса от внутренних угроз по модели подписки. Сервис позволяет клиентам развернуть полноценную систему безопасности без расширения штата и больших единоразовых вложений. Услуга «под ключ» закрывает все потребности заказчика в области внутренней информационной безопасности – от внедрения защитных систем и диагностики угроз до расследования инцидентов и сбора доказательной базы.

«АРКС Дата Секьюрити» – российский разработчик решений в области информационной безопасности. В штате специалисты с 15-летним опытом работы в ИТ и ИБ. С помощью аутсорсинга информационной безопасности компания поможет заказчикам контролировать рабочие каналы связи сотрудников, их работу с ИИ-инструментами, приложениями, оповестит о нарушениях политик ИБ, соберет доказательства для расследования инцидентов.

«Наша компания занимается разработкой и поддержкой систем централизованного управления и мониторинга безопасности ИТ-технологий. Запуск ИБ-аутсорсинга – это новый этап в нашей деятельности: теперь мы не только обеспечиваем безопасность ИТ-продуктов на этапе разработки, но и защищаем внутренний ИТ-периметр компаний. Сервис закрывает вопросы с сохранностью персональных данных, внутренней документации, уникальных чертежей, описаний технологических процессов и другой ценной для заказчика информации. Кроме того, снижает риски мошенничества, воровства, саботажей, нерационального использования рабочего времени и другие. За счет этого расширился круг наших заказчиков, так как услуги ИБ-аутсорсинга необходимы не только технологическим компаниям, но и небольшим организациям из других отраслей», – сказал Тигран Петросян, генеральный директор «АРКС Дата Секьюрити».

Сотрудничество разработчика с «СерчИнформ» началось с использования сервиса внутри компании, чтобы понять принцип работы и преимущества продуктов. ИБ-аналитики «АРКС Дата Секьюрити» контролируют рабочие ПК и оттачивают сценарии реагирования на инциденты. Это позволяет защитить собственную инфраструктуру и наработать дополнительный опыт, который повысит уровень сервиса для заказчиков.

Команда интегратора укомплектована сертифицированными аналитиками и менеджерами по продажам: обучение от «СерчИнформ» прошли четыре специалиста. Каждый ИБ-аналитик может сопровождать не более четырех клиентов: мониторить ситуацию в компании, выявлять угрозы, реагировать на них, расследовать инциденты и предоставлять заказчику регулярные отчеты.

Компания уже провела первые пилоты в организациях из медицинской, строительной, торговой и производственной сфер. В результате первых месяцев работы найдены стандартные нарушения: нерациональное использование рабочего времени на соцсети и маркетплейсы, передача рабочих файлов на личную почту. Были выявлены утечки в коммерческой службе, отделе закупки и секретариате.

«Уже в первый месяц тестирования системы у заказчиков показал конкретный экономический эффект. Мы выявили сотрудников, чья реальная эффективность составляла менее 30% от нормы. При этом часть из них искусственно создавала видимость высокой загрузки, требуя расширения штата. В некоторых отделах эта проблема носила массовый характер, – сказал Максим Остроумов, учредитель «АРКС Дата Секьюрити». – Сервис помогает оптимизировать ФОТ, повысить общую эффективность процессов и, как следствие, увеличить прибыль заказчика. Это доказывает, что за счет прозрачного контроля бизнес может успешно развиваться даже в текущих сложных экономических условиях».

«Наш продукт и выстроенные процессы дают партнерам франшизы готовую методологию для закрытия самых острых болей заказчиков. По данным за 2025 г., утечки информации остаются наиболее частым инцидентом в российских компаниях – их фиксировали 46% организаций. При этом доля утечек персональных данных выросла с 36% до 51%. В условиях высоких штрафов для бизнеса это превратилось в прямой экономический риск, – сказал Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ». – Франшиза ИБ-аутсорсинга позволяет нашим партнерам заходить к клиентам с высокой экспертизой, четко прописанной стратегией защиты и инструментами для точечного расследования нарушений. Партнеры получают «упакованный» продукт, который могут быстро развернуть и эффективно оказывать услугу без сложного самостоятельного погружения в специфику ИБ».

Чтобы заказчики могли оценить эффективность подхода на практике, предусмотрен этап бесплатного тестирования. В ходе пилота специалисты «АРКС Дата Секьюрити» проведут оценку и классификацию реальных рисков компании. Во время тестового периода будут внедрены базовые правила и ограничения, которые снизят вероятность утечки информации, а заказчик получит полный аналитический отчет по всем зафиксированным инцидентам.