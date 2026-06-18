Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Security Vision расширяет функциональность платформы версии 5: удобство настройки и управления на новом уровне

Security Vision выпустила очередное обновление платформы Security Vision 5. В новом релизе команда сосредоточилась на развитии правил корреляции, упрощении развертывания компонентов платформы, расширении возможностей рабочих процессов и обработки данных, а также обновлении интерфейсов настройки объектов системы, справочников и карточек. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Тестирование и перенос правил корреляции

Существенно расширены возможности работы с правилами корреляции. В редакторе появилась отдельная вкладка «Тестирование», позволяющая проверить срабатывание правила на последовательности событий заданных типов.

Благодаря этому специалисты могут оценить логику правила и убедиться в корректности его работы еще на этапе настройки, не дожидаясь возникновения соответствующих событий в реальной инфраструктуре.

Для правил, сформированных в формате Sigma, реализована автоматическая проверка кода. Правила корреляции также можно выгружать в YAML-файлы формата Sigma и загружать обратно в платформу. Это упрощает перенос правил между Security Vision 5 и сторонними системами, поддерживающими данный формат.

Интерфейс настройки правил корреляции был обновлен, чтобы сделать создание, проверку и сопровождение правил более последовательным и удобным.

Управление параметрами рабочих процессов

Расширены возможности выполнения рабочих процессов из графа объектов. Для общих действий теперь можно переопределять входные параметры запускаемого рабочего процесса.

Новая возможность позволяет передавать в один и тот же рабочий процесс разные значения в зависимости от контекста выполнения действия и настроенного сценария автоматизации.

Динамические источники данных при парсинге

В настройках обработки результатов выполнения команд коннекторов и нормализации обработчиков появилась возможность использовать динамические источники при выборе элементов парсинга.

В качестве источников теперь могут выступать входные параметры и переменные. Это позволяет формировать более гибкие сценарии обработки данных и использовать значения, полученные или рассчитанные непосредственно в процессе выполнения автоматизированного сценария.

Обновленные редакторы объектов и справочников

В релизе обновлен интерфейс настройки типов объектов системы и справочников. Изменения направлены на повышение удобства работы со структурой данных и параметрами создаваемых сущностей.

Также переработан дизайн редактора блоков карточки для типов объектов и справочников. Обновленный интерфейс упрощает настройку состава и отображения карточек, используемых при работе с объектами платформы.

Развертывание компонентов платформы

В мастер установки добавлена возможность указывать внешний URL, по которому будет доступен устанавливаемый сервис. Новая настройка доступна при выборочной установке компонентов платформы и позволяет сразу определить адрес обращения к сервису с учетом используемой инфраструктуры.

Возможность поддерживается для всех сервисов, кроме портала webapi и сервиса мониторинга состояния платформы healthcheck.

Также мастер установки получил дополнительные параметры командной строки. Теперь перед началом развертывания можно посмотреть версию устанавливаемой платформы и открыть краткую справку по доступным параметрам установки.

Этим релизом компания продолжает последовательно развивать Security Vision 5 как гибкую платформу для построения и автоматизации процессов информационной безопасности, уделяя внимание как функциональным возможностям, так и удобству настройки и сопровождения системы.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа вместо хаоса: как российское решение наводит порядок в коде и его безопасности

Параноиков выгоняют из интернета. Google внедряет новую капчу – для нее нужна включенная веб-камера

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд

Один из самых старых вредоносов АНБ США искажал результаты ядерных симуляций

«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему

Атакован Arch Linux. Более 400 программных пакетов заражены и раздают трояны

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще