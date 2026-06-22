Компания «Аладдин» представила PWA-версию Aladdin 2FA для двухфакторной аутентификации

Компания «Аладдин« выпустила новую версию решения для двухфакторной аутентификации Aladdin 2FA в формате прогрессивного веб-приложения (Progressive Web Application, PWA), обеспечивающего полную независимость от иностранных магазинов приложений и внешних облачных сервисов. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Сервис Aladdin 2FA расширяет возможности JaCarta Authentication Server (JAS) — высокопроизводительного сервера аутентификации Enterprise-класса, который реализует двухфакторную аутентификацию в информационных системах и корпоративных приложениях. PWA-формат приложения открывает дополнительные возможности для организаций, стремящихся сохранить полный контроль над своей инфраструктурой и процессами аутентификации.

Традиционно пользователи мобильных устройств устанавливают приложения для аутентификации через магазины приложений. Однако практика показывает, что по различным причинам приложения могут быть ограничены в распространении или удалены из каталогов. Это создает риски для непрерывности бизнес-процессов и усложняет сопровождение решений безопасности.

Новая версия Aladdin 2FA в формате PWA устраняет эти ограничения. Приложение размещается непосредственно в инфраструктуре заказчика и доступно через веб-браузер. Пользователю достаточно один раз установить приложение на устройство, после чего оно работает так же, как и нативное мобильное приложение: с собственной иконкой, знакомым интерфейсом и поддержкой всех основных сценариев аутентификации.

PWA-приложение Aladdin 2FA работает на широком спектре устройств и платформ, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и автоматизированные рабочие места на различных аппаратных архитектурах.

Архитектура решения предполагает размещение всех компонентов в инфраструктуре организации. Backend PWA-приложения разворачивается на веб-сервере заказчика в сетевой доступности с JaCarta Authentication Server и сервером Aladdin 2FA. Обновление приложения осуществляется централизованно одновременно с обновлением серверных компонентов, что упрощает администрирование и исключает необходимость распространения новых версий через магазины приложений.

«PWA-приложение Aladdin 2FA делает двухфакторную аутентификацию по-настоящему независимой. Новый формат позволяет использовать Aladdin 2FA на любом устройстве с современным веб-браузером, сохраняя высокий уровень безопасности и удобство для пользователей. При этом заказчики получают полный контроль над размещением, обновлением и эксплуатацией решения в собственной инфраструктуре, не полагаясь на сторонние платформы и зарубежные сервисы», — сказал Станислав Винарский, менеджер по развитию бизнеса JMS/JAS/JIP «Аладдин».