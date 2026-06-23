Подтверждена совместимость UserGate WAF 7 и балансировщика нагрузки DS Proxima

Российские разработчики UserGate и «Цифровые решения» сообщили о совместимости своих флагманских продуктов — межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF) версии 7 и аппаратного балансировщика нагрузки DS Proxima. Проведенные испытания подтвердили возможность их совместного применения для построения производительной, масштабируемой и отказоустойчивой инфраструктуры защиты веб‑ресурсов.

Решение ориентировано на крупные корпоративные и государственные организации, предоставляющие цифровые сервисы большому количеству пользователей и предъявляющие повышенные требования к безопасности, доступности и непрерывности работы веб‑приложений.

Использование балансировщика DS Proxima обеспечивает равномерное распределение нагрузки между узлами кластера, контроль их состояния и автоматическое перераспределение трафика при отказах. В ходе тестирования была подтверждена возможность масштабирования кластера UserGate WAF до 128 узлов с использованием одной отказоустойчивой пары балансировщиков DS Proxima. Один аппаратный балансировщик позволяет горизонтально масштабировать инсталляцию UserGate WAF до 2,56 млн запросов в секунду (RPS).

Дополнительным преимуществом решения является возможность построения единого контура масштабирования ИТ- и ИБ‑инфраструктуры. Такой подход позволяет одновременно масштабировать средства защиты и серверную инфраструктуру веб‑приложений, обеспечивая надежную и стабильную работу цифровых сервисов по мере роста нагрузки.

Подтверждение совместимости с UserGate WAF 7 стало продолжением технологического партнерства компаний. Так, ранее была подтверждена совместимость DS Proxima с UserGate NGFW 7. Теперь же заказчикам доступно комплексное решение для масштабирования и обеспечения отказоустойчивости как межсетевых экранов следующего поколения, так и систем защиты веб‑приложений на базе продуктов UserGate.

«Интеграция UserGate WAF 7 с аппаратными балансировщиками DS Proxima открывает перед нашими заказчиками новые горизонты масштабирования. Теперь мы предлагаем не просто средство защиты веб‑приложений, а комплексный сценарий построения высоконагруженного аппаратного кластера. Возможность объединить до 128 программных или аппаратных узлов WAF в единый контур с производительностью свыше 2 млн запросов в секунду — это уровень, значительно превышающий текущую максимальную нагрузку на реальные отечественные инфраструктуры. Вместе с коллегами из “Цифровых решений” мы создаем по‑настоящему бесшовную отечественную экосистему, которая позволяет бизнесу масштабировать цифровые сервисы, не беспокоясь об ограничениях по безопасности и доступности», — отметил Виталий Абрамович, менеджер по развитию UserGate WAF.

«Совместное решение на базе DS Proxima и UserGate WAF позволяет создавать масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру защиты веб‑приложений. Развитие технологического партнерства с UserGate важно для наших заказчиков, которые получают локально поддерживаемое решение, соответствующее требованиям российских регуляторов и готовое к использованию в критически важных информационных системах», — сказала руководитель продвижения продуктов «Цифровых решений» Алина Павлова.