«Киберпротект» обновила DLP-систему «Кибер Протего»

Компания «Киберпротект» объявила о выходе обновления DLP-системы «Кибер Протего».

В новой версии реализован ряд функций, улучшающих пользовательский опыт, оптимизировано хранение видеозаписей экранов пользователей и расширена поддержка отечественных операционных систем и служб каталогов.

В агенте для Linux реализован механизм уведомления пользователей о нарушении заданных политик безопасности. Теперь, если сотрудник попытается выполнить действие, попадающее под ограничение (например, вывести документ на печать при активной политике запрета использования принтеров), то он увидит соответствующее уведомление. Уведомления можно гибко настраивать для лучшей коммуникации с пользователем.

Изменения коснулись модуля мониторинга активности пользователей (UAM) в агенте для Windows. Благодаря использованию нового видеокодека размер видеозаписей экранов пользователей сократился в среднем на 85%, а в ряде сценариев экономия дискового пространства может достигать 97%. Это позволяет хранить больший архив записей без необходимости расширения инфраструктурных мощностей.

Веб-консоль «Кибер Протего» получила новые инструменты для быстрого анализа данных. Из журнала событий можно напрямую просматривать теневые копии файлов в ряде базовых форматов: текстовые данные, PDF-документы, а также изображения и видеофайлы. Это упрощает и ускоряет работу с системой.

Следуя вектору расширения интеграции с российскими инструментами управления инфраструктурой, увеличился список поддерживаемых служб каталогов. Теперь «Кибер Протего» может получать информацию о пользователях, группах, подразделениях и компьютерах не только от Active Directory, Samba DC и «Эллес», но и от российской службы «Ред Адм».

Также обновлен список поддерживаемых операционных систем на базе Linux и версий ядер: «Альт Рабочая станция» до версии 11.1 (версии ядра до 6.18.29 включительно); Astra Linux SE до версии 1.8.5 в редакциях «Орел» и «Воронеж» (версии ядра до 6.12.60 включительно); «Ред ОС» до версии 8.0.2 (версии ядра до 6.12.87 включительно).

Релиз «Кибер Протего 11.1» направлен на повышение удобства как для пользователей, так и для администраторов. Снижение нагрузки на инфраструктуру за счет нового видеокодека, прямой просмотр теневых копий, взаимодействие с сотрудниками через уведомления и расширенная совместимость с российским ПО делают систему еще более эффективной и простой в управлении.