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В Telegram заблокировали фейковый канал «инвестора» после причиненного ущерба в 1 млн рублей

Порядка 1 млн руб. «в доверительное управление» смогли выманить ИИ-мошенники, создавшие фейковый Telegram-канал Diana_procrypto. Канал работал от имени трейдера из Казани Дианы Маркиной, также существовал поддельный личный аккаунт, откуда велась переписка. Об этом CNews сообщили представители YouStory Global.

Несмотря на предостережение, которое Маркина разместила в своем настоящем Telegram-канале, некоторые из ее подписчиков добровольно отдали свои деньги мошенникам.

«Людям пообещали высокую доходность и многие в это поверили, поскольку знали меня, — сказала Диана Маркина. — В то время как я лично услуги «доверительного управления» никогда не оказывала».

В фейковом канале размещались личные фото Дианы Маркиной, публиковались сгенерированные ИИ видео и другая информация. В понедельник, 15 июня, администрация мессенджера заблокировала поддельный канал.

«Мы несколько недель занимались этим кейсом: отправляли запросы через кнопку «Пожаловаться» и через официальных ботов, писали емэйлы, испробовали все способы, чтобы достучаться до администрации Telegram», — сказала репутационный аналитик, директор агентства YouStory Global Екатерина Городничева.

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По данным Городничевой, техподдержка Telegram всегда отличалась медленной реакцией на жалобы о спаме, мошенничестве и запрещенном контенте, а в последний год взаимодействие по этим вопросам еще более усложнилось.

Пострадавшие от действий ИИ-мошенников, создавших фейковый канал, планируют подать заявление в суд.


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