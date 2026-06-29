InfoWatch Traffic Monitor интегрирована с ALD Pro 3.2

Российская DLP-система InfoWatch Traffic Monitor разработки ГК InfoWatch интегрирована с корпоративной службой каталога ALD Pro от «Группы Астра», что подтверждено сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

DLP-система InfoWatch Traffic Monitor 7.14.1 прошла испытания и получила сертификат совместимости с ALD Pro 3.2. Продукт ALD Pro — российская служба каталога, которая позволяет обеспечить централизованное управление ИТ-инфраструктурой на базе Astra Linux и других отечественных ОС для замены Microsoft Active Directory. Решение позволяет обеспечить централизованное управление пользователями, компьютерами и групповыми политиками, с его помощью можно в организации можно выстроить единый периметр безопасности для защиты функций аутентификации и авторизации.

Интеграция продуктов позволяет устранить разрозненность данных и автоматизировать управление контролем доступа. Благодаря этому предприятия могут оперативно предотвращать утечки информации — даже в крупных и территориально распределенных ИТ-инфраструктурах. Работая с ALD Pro, InfoWatch Traffic Monitor получает доступ ко всей основной функциональности службы каталога: аутентификации пользователей по доменным учетным записям, идентификации событий безопасности, управлению политиками на основе групп и построению ролевой модели доступа.

«Служба каталога — это надежный источник актуальной информации о пользователях в домене предприятия, их ролях и группах доступа, поэтому именно на этих данных должны строиться политики средств защиты. Интеграция InfoWatch Traffic Monitor со службой каталога позволяет DLP-системе опираться только на достоверные сведения: события точно привязываются к конкретным сотрудникам, а политики безопасности автоматически следуют за изменениями в оргструктуре. Это еще один пример того, как российские решения корпоративного класса могут эффективно работать вместе, обеспечивая заказчикам надежную и легко управляемую инфраструктуру без компромиссов», — отметил Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра».

«Интеграция InfoWatch Traffic Monitor с ALD Pro 3.2 — это ответ на один из главных запросов наших пользователей: сделать импортозамещение бесшовным и незаметным для бизнес-процессов. Теперь администраторам больше не нужно вручную синхронизировать данные о пользователях в разных системах — DLP-система автоматически подтягивает актуальную структуру из службы каталога, что исключает ошибки и ускоряет реагирование на инциденты. Это тот уровень зрелости российского ПО, при котором совместимость продуктов обеспечивает клиентам полноценную альтернативу зарубежным решениям без потери функциональности», — сказал старший менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch Тимур Галиулин.