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Холдинг «Русский Экспресс» защищает данные с помощью «СёрчИнформ КИБ»

Туроператор «Русский Экспресс» внедрил систему защиты от утечек информации (DLP) «СёрчИнформ КИБ». Решение контролирует передачу чувствительных данных через почту, мессенджеры, съемные носители, облачные хранилища и другие каналы коммуникации, а также помогает выполнять требования федерального закона №152-ФЗ. Об этом CNews сообщил представитель «СёрчИнформ».

Заказчик выбирал программу по нескольким параметрам: широкий функционал, прозрачная архитектура внедрения, удобство интеграции с другими ИБ-решениями и возможность комбинировать модули в зависимости от потребностей компании.

В результате «Русский Экспресс» внедрил все модули «СёрчИнформ КИБ», в том числе «СёрчИнформ Центр профилирования» («СёрчИнформ ProfileCenter»). Это программное решение, которое помогает службам ИБ выявлять скрытые риски, демотивацию и принимать взвешенные управленческие решения.

«Мы ежедневно обрабатываем персональные данные большого количества клиентов, поэтому нам важно обеспечивать конфиденциальность чувствительных данных, – сказал Александр Романов, инженер по информационной безопасности холдинга «Русский Экспресс». – Свой выбор сразу остановили на КИБ. Система оснащена продвинутыми инструментами анализа информации. Это позволяет предотвращать нарушения, выявлять потенциальные инсайдерские угрозы на ранней стадии и принимать превентивные меры, чтобы избежать инцидентов».

Также компания протестировала «СёрчИнформ Файловый аудитор» («СёрчИнформ FileAuditor») – систему аудита и защиты файловых хранилищ. Программа определяет, кто и как работает с уязвимыми данными, архивирует важную информацию для защиты от нежелательных изменений.

«Мы предлагаем заказчикам единую платформу с комплексом продуктов, которые помогают полноценно защищать данные от рисков утечек. «СёрчИнформ КИБ» и «СёрчИнформ Файловый аудитор» дополняют и усиливают друг друга. Системы в связке минимизируют критичные нарушения. ИБ-специалист получает готовый инструмент, который из коробки решает вопросы с неправильным хранением данных, избыточными правами доступа и нежелательными операциями с файлами, попытками небезопасной пересылки или разглашения конфиденциальной информации. Более того – решение может интерактивно взаимодействовать с сотрудником, а значит, и пользовательских ошибок станет меньше, эффективность защиты вырастет», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СёрчИнформ».

«СёрчИнформ» регулярно обновляет функционал своих продуктов. К примеру, теперь в «СёрчИнформ КИБ» можно запрещать запись на флешки файлов, на которых установлены метки классификации «СёрчИнформ Файловый аудитор». Новая функция дополнила существующий набор инструментов для защиты от утечек на внешние носители.

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