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«Доктор Веб» зафиксировали рост уникальных угроз на 95% за II квартал 2026 года

Анализ статистики детектирований антивируса Dr.Web во II квартале 2026 года показал увеличение общего числа обнаруженных угроз на 5,72% по сравнению с I кварталом. Число уникальных угроз возросло на 95,32%.

Такой рост уникальных угроз не является аномальным, и может иметь техническое обоснование: использование упаковщиков для генерации множества версий одного и того же, или генерирование однотипного ПО через нейросети. О каких-либо возможных явных закономерностях можно будет судить только с течением времени.

Главные тенденции II квартала: возросло число угроз, обнаруженных на защищаемых устройствах; среди детектируемых угроз значительно увеличилось число уникальных файлов; количество запросов на расшифровку файлов, затронутых троянскими программами-шифровальщиками, по сравнению с I кварталом сократилось; мошенники стали чаще атаковать пользователей российского мессенджера Max.

Банковские трояны Android.Banker остались самыми распространенными вредоносными программами для Android-устройств.

Специалисты «Доктор Веб» обнаружили рекламный троян Android.MagicAd.1, способный обходить ограничения ОС Android и показывать объявления из фонового режима.

Вирусописатели распространяли вредоносную программу JobStealer, предназначенную для кражи конфиденциальных данных у пользователей компьютеров под управлением Mac и Windows.

В одном из обновлений Microsoft Visual Studio Code был обнаружен вредоносный код.

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