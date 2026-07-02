Curator интегрировал в свою платформу Curator.Scanner - решение для регулярного выявления уязвимостей во внешней инфраструктуре компании

Провайдер облачной сетевой инфраструктуры и решений в области кибербезопасности и доставки контента Curator, специализирующийся на обеспечении доступности интернет-ресурсов, нейтрализации DDoS-атак и защите веб-приложений, в рамках развития технологического сотрудничества с ИБ-компанией Alpha Systems, представил Curator.Scanner — решение для регулярного выявления уязвимостей во внешней инфраструктуре компании, интегрированное непосредственно в личный кабинет платформы Curator. Об этом CNews сообщили представители Curator.

Curator.Scanner выявляет открытые сетевые сервисы, определяет версии программного обеспечения, обнаруживает известные уязвимости, ошибки конфигурации и потенциальные векторы атак, а также помогает приоритизировать найденные риски и получить рекомендации по их устранению. Для запуска Curator.Scanner достаточно задать объект проверки — домен, IP-адрес, диапазон адресов или веб-приложение — и подходящий шаблон сканирования прямо в интерфейсе платформы Curator: установка дополнительного программного обеспечения не требуется.

Решение поддерживает несколько типов проверок: активное сканирование, обнаружение веб-компонентов, определение версий программного обеспечения и их сопоставление с базами известных уязвимостей, сканирование веб-приложений, выявление уязвимостей класса SQL Injection и других распространенных веб-рисков. Также Curator.Scanner может определять наличие WAF и учитывать особенности его работы при проверке веб-приложений.

«Часто успешные атаки начинаются с эксплуатации конкретной уязвимости во внешнем периметре. При этом многие компании либо не проверяют периметр регулярно, либо используют для этого отдельные инструменты, которые требуют значительных ресурсов на внедрение и сопровождение. Curator.Scanner закрывает этот пробел: клиент получает возможность регулярно проверять свои ресурсы прямо из личного кабинета, без лишних затрат на инфраструктуру», — сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.

«Партнерство с Curator позволило нам объединить возможности непрерывного мониторинга доступности и защиты интернет-ресурсов с инструментами анализа уязвимостей и конфигурационных ошибок. В результате пользователи платформы получают единый контур контроля внешнего периметра: от выявления рисков и оценки потенциальных векторов атак до защиты ресурсов от реальных угроз», — отметил Игорь Смирнов, генеральный директор Alpha Systems.

Для большинства найденных уязвимостей автоматически применяется безопасная валидация, которая помогает отделить подтвержденные риски от потенциальных и сфокусировать ресурсы команды на наиболее значимых проблемах.

Результаты каждого сканирования отображаются в личном кабинете Curator. Для каждой обнаруженной уязвимости указываются уровень критичности, описание проблемы, затронутый объект и рекомендации по устранению. Уязвимости распределяются по четырем уровням критичности — от критического до низкого, что позволяет выстраивать приоритизированный план исправлений.

Curator.Scanner дополняет существующий портфель облачных решений Curator. DDoS-защита помогает обеспечивать доступность интернет-ресурсов, WAF снижает риск эксплуатации уязвимостей веб-приложений, а сканер помогает заранее выявлять слабые места в заданном внешнем периметре клиента — не только на уровне веб-приложений, но и на уровне открытых сетевых сервисов.

Результаты сканирования могут использоваться не только для устранения уязвимостей в приложениях и инфраструктурных компонентах, но и для настройки защитных механизмов Curator. Если уязвимость нельзя устранить оперативно, WAF может применяться как компенсирующая мера: для настройки новых правил, оптимизации существующих политик фильтрации и снижения вероятности эксплуатации до исправления первопричины. Таким образом, клиент получает в одном личном кабинете инструменты для обеспечения непрерывной доступности, фильтрации вредоносного трафика и регулярного контроля защищенности интернет-периметра.