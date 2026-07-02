Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Лаборатория Касперского»: в 2025 году свыше половины инцидентов высокой критичности в организациях оставались незамеченными более 90 дней

Многие организации пропускают инциденты в сфере кибербезопасности из-за реактивного подхода, недостаточного мониторинга и операционных недостатков. Такие выводы сделала «Лаборатория Касперского» по итогам работы сервиса для выявления признаков компрометации в сетях организаций Kaspersky Compromise Assessment в 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Эксперты компании проанализировали инциденты, которые оставались незамеченными на протяжении долгого времени. В 31% из них вредоносная деятельность в организациях продолжалась более трёх месяцев. Свыше половины (52%) инцидентов высокой степени критичности были обнаружены только через 90 дней. Также был зафиксирован инцидент, который оставался незамеченным в течение целых четырёх лет.

Инструментов мониторинга и контроля недостаточно. Каждый пятый инцидент был обнаружен вручную. 60% было пропущено предприятиями из-за отсутствия надёжных оповещений от существующих средств защиты. Это свидетельствует о крайней зависимости от автоматизированных инструментов, которые не всегда настроены или контролируются должным образом. Инструменты мониторинга необходимо регулярно адаптировать, при этом человеческий фактор по-прежнему играет ключевую роль: аналитики должны активно проверять оповещения с низким уровнем достоверности, которые зачастую остаются без внимания.

Вредоносные файлы сохраняются в резервных копиях. Для многих организаций системы резервного копирования остаются слепым пятном. 40% всех обнаруженных веб-шеллов незаметно находились в резервных копиях. Это может приводить к повторной компрометации спустя длительное время после первоначального заражения. Необходимо тщательно проверять целостность и содержание резервных копий.

Проблемы в коммуникациях могут привести к упущенным инцидентам. В 32% случаев на процесс реагирования существенно влияли коммуникационные проблемы внутри организаций, например неоднозначное подтверждение действий или утрата знаний в связи с текучкой кадров. Это подчёркивает необходимость проводить регулярные тренинги для отработки не только технической части сценариев реагирования, но и взаимодействия между участниками процесса, а также для проверки соблюдения соглашений об уровне операционной поддержки (OLA), регламентирующих взаимодействие между командами, и стандартных операционных процедур (SOP), используемых для корректного документирования на операционном уровне

Практики реагирования на киберинциденты должны регулярно обновляться. Чтобы реагирование на инциденты было по-настоящему эффективным, сценарии необходимо регулярно пересматривать с учётом появления новых артефактов и данных об угрозах. Постоянно дорабатывая план реагирования на инциденты, организации снижают вероятность пропуска угроз.

«Компании сталкиваются не только с внешними рисками, но и со скрытыми угрозами внутри своей инфраструктуры, причём признаки компрометации не всегда очевидны. Проведение аудитов безопасности повышает вероятность выявления взлома. Внедрение регулярных проектов по поиску компрометации (Compromise Assessment), проводимых сторонними экспертами, может снизить риск появления неожиданных инцидентов высокой степени критичности и повысить общий уровень защищённости», — сказал Виктор Сергеев, руководитель команды реагирования на инциденты «Лаборатории Касперского».

Полная версия отчёта находится на Securelist.ru.

«Лаборатория Касперского» рекомендует: провести комплексную проверку работоспособности механизма обнаружения, уделяя приоритетное внимание целостности телеметрических данных и актуальности правил; создать команду валидации оповещений первого уровня, которая будет регулярно проверять все события с низким уровнем достоверности по установленному графику; организовать тщательный круглосуточный мониторинг и усилить его активным поиском поиска угроз, ориентированным на базовые профили активности, оповещения с низкой точностью и новые техники злоумышленников; пересмотреть процессы управления уязвимостями и обеспечить регулярное внедрение исправлений и полноценное ведение логов аудита на всех критически важных активах; обновить программы повышения осведомлённости в области информационной безопасности, уделив особое внимание вопросам утечки учётных данных с личных устройств и практике безопасного использования персональных устройств для работы (BYOD); регулярно проводить тренинги для отработки сценариев реагирования, повышения квалификации команд и улучшения коммуникаций; разработать соглашения об уровне операционной поддержки (OLA), регламентирующие взаимодействие между командами, а также стандартные операционные процедуры (SOP) для корректного документирования.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Nissan пострадал от уязвимости в ERP-системе сбежавшей из России Oracle

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса

Соцфонд выделил миллиард на обслуживание защищенной государственной VPN-сети

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд

Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще