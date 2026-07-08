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CoreBit.NGFW прошёл сертификацию ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам

Компания «Корбит» (в составе холдинга «Ц1») объявила о получении сертификата соответствия №5077 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программно-аппаратный комплекс CoreBit.NGFW. Решение подтвердило соответствие новым требованиям к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети по 4 уровню доверия и 4 классу защиты, что подтверждает возможность его применения для обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, государственных информационных систем, автоматизированных систем управления технологическими процессами, а также для защиты информационных систем персональных данных.

«Получение сертификата ФСТЭК на CoreBit.NGFW — это знаковый этап для холдинга «Ц1», подтверждающий зрелость нашей продуктовой экспертизы. В текущих условиях заказчикам критически важно не просто импортозаместить иностранные решения, а получить надёжную защиту ИТ-инфраструктуры. Успех команды «Корбит» гарантирует, что наши заказчики могут строить ИТ-ландшафт на доверенных решениях, не оглядываясь на санкционные риски и ужесточение регуляторики», — сказал президент холдинга «Ц1» Юрий Лукович.

Для заказчиков наличие сертификата снижает регуляторные риски при переходе с зарубежных решений и упрощает включение CoreBit.NGFW в архитектуру защищённой инфраструктуры. Продукт может применяться как часть комплексной системы защиты — с учётом области действия сертификата, требований конкретной информационной системы, модели угроз и проектных решений.

«Работа над собственным программно-аппаратным комплексом — это настоящий вызов для нас. CoreBit.NGFW изначально проектировался и разрабатывался как платформа для инфраструктур с высокими требованиями к безопасности, надежности, производительности и управляемости. Наше решение обеспечивает не только функции NGFW, но и возможности интеграции в архитектуру, выстраивания единой политики безопасности средствами централизованного управления, отказоустойчивость и предсказуемость эксплуатации. Линейка из десяти аппаратных платформ CoreBit.NGFW с возможностью надежной кластеризации как узлов безопасности, так и центров управления, а также виртуальное исполнение обеспечивают масштабируемую защиту - от небольших площадок и распределённых объектов с единой политикой безопасности до высоконагруженных ЦОДов», — сказал генеральный директор «Корбит» Игорь Абрамчук.

CoreBit.NGFW – российский производительный межсетевой экран нового поколения, способный детально анализировать трафик на скоростях магистральных каналов. Клиенты «Корбит» из числа операторов связи и крупного бизнеса теперь смогут получить защиту от сложных атак, не беспокоясь о деградации сервисов.

Все платформы CoreBit.NGFW производятся в России и включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

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