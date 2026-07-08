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«Газинформсервис» представил калькулятор экономической эффективности моделей защиты данных

Компания «Газинформсервис» представила инструмент для оценки экономической эффективности моделей защиты данных — калькулятор GSOC. Инструмент позволяет бизнесу объективно сравнить затраты и риски при использовании коммерческого SOC-центра и создании собственной службы информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представитель «Газинформсервиса».

Модель призвана сопоставить инвестиции в защитную архитектуру с потенциальными потерями от реализации риска утечки: простоем, штрафами, судебными издержками, восстановлением данных и репутационным ущербом.

Калькулятор учитывает: потери выручки из-за простоя и восстановления; штрафы и судебные издержки при утечке персональных данных (с учётом изменений в ст. 13.11 КоАП РФ от 30 мая 2025 г.); репутационные потери вследствие оттока клиентов; затраты на восстановление информации и дополнительные расходы на коммуникации и стратегию.

Расчёты адаптированы под малый, средний и крупный бизнес с учётом масштаба, объёма данных и границ финансирования. Источники данных — статистика, экспертные оценки, открытая аналитика, а также положения 152-ФЗ «О персональных данных» в действующей редакции и ФЗ от 30 ноября 2024 г. №420-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Ландшафт киберугроз в России за последнее время претерпел значительные изменения. Если раньше многие инциденты становились заметны через публичную публикацию данных, то сегодня наиболее опасной становится скрытая компрометация, когда злоумышленник сохраняет присутствие в инфраструктуре и извлекает данные без публичного шума.

По данным отчета компании «Газинформсервис», в 2022 г. было зафиксировано 835 инцидентов с утечкой данных, скомпрометировано 747 млн записей. В 2023–2024 гг. число инцидентов стабилизировалось на уровне 786 и 778 соответственно, однако объём скомпрометированных записей с персональными данными в 2024 г. превысил 1,5 млрд. При этом 72% публикаций об утечках в 2024 г. распространялось через Telegram-каналы.

Заместитель генерального директора – технический директор компании «Газинформсервис» Николай Нашивочников сказал: «Снижение числа публично подтверждённых утечек не означает снижения угрозы. С 2023 г. усилилась модель скрытого долговременного присутствия — самая опасная ситуация теперь не публичный взлом, а компрометация, о которой организация может долго не знать».

Эксперт также отметил, что собственный SOC для компаний требует капитальных вложений в платформы, интеграции, хранилища и каналы. Режим 24/7 невозможен без сменных аналитиков, инженеров, руководителя процесса, постоянного обучения и удержания кадров. Коммерческий центр же выигрывает за счёт масштаба: инфраструктура, экспертиза, база детектов, threat intelligence и автоматизация распределяются между клиентами. Для заказчика это превращает затраты и кадровые риски в прогнозируемый операционный платёж с измеримым уровнем сервиса. Экономический эффект определяется не только разницей прямых затрат, но и скоростью запуска, доступностью экспертизы, временем обнаружения атак и размером предотвращённого ущерба. А усиление ст. 13.11 КоАП, требования 152-ФЗ и рост ответственности за утечки переводят ИБ из области добровольной зрелости в область обязательного управления риском. Вопрос сегодня не «заниматься или нет?», а «какая модель экономически оправдана для конкретной организации?».

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