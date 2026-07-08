Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Лаборатория Касперского» обнаружила многоступенчатую фишинговую атаку на производство РФ

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили целевую фишинговую кампанию, направленную на производственные предприятия в разных странах — в частности, России, Чехии, Малайзии и Египте. Об этом CNews сообщил представитель компании. Злоумышленники рассылают письма на английском языке якобы от потенциальных заказчиков, которые интересуются продукцией, и пытаются выманить корпоративные данные. Кампания началась в апреле 2026 г. и всё ещё продолжается — поэтому угроза для организаций сохраняется.

Детали атаки. Фишинговая схема состоит из нескольких этапов. Сначала потенциальным жертвам приходит письмо якобы от заинтересованного покупателя с просьбой уточнить детали о производимой продукции — например, узнать точную стоимость или доступность для заказа. Если получатель на него ответит, далее ему пришлют ссылку, по которой якобы можно скачать файл с техническими требованиями к продукту — либо сразу в следующем сообщении, либо после обсуждения и дополнительных вопросов. Перейдя по ней, пользователь попадёт на фишинговую страницу, мимикрирующую под популярный облачный сервис для работы с PDF-документами. Если нажать кнопку «скачать», на экране появится «форма для авторизации», где нужно ввести свою электронную почту и пароль — якобы в целях безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к файлу. На самом деле это уловка злоумышленников, чтобы выманить корпоративные данные.

«Мы видим, что целевой фишинг эволюционирует. Злоумышленники всё чаще переходят от простых схем к сложным кампаниям, состоящим из нескольких этапов, поскольку это повышает шансы на успешную атаку. При этом они тщательно готовятся, изучают информацию об организациях, чтобы придумать максимально убедительные легенды. Например, разрабатывают сценарии атак, учитывающие особенности работы производственных предприятий. Нередко атакующие берут на вооружение ИИ-инструменты, чтобы составлять тексты фишинговых писем или автоматизировать другие процессы. Для снижения рисков организациям необходимо уделять повышенное внимание кибербезопасности — внедрять надёжные технические средства и повышать уровень цифровой грамотности сотрудников», — сказал Роман Деденок, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

В «Лаборатории Касперского» также рекомендуют организациям: повышать уровень цифровой грамотности сотрудников. В этом помогут специализированные курсы или тренинги, например, на онлайн-платформе Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Для расширения навыков ИБ-специалистов подойдут продвинутые тренинги от экспертов «Лаборатории Касперского»; предоставлять ИБ-специалистам свежую информацию о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников, например, с помощью сервисов Kaspersky Threat Intelligence; установить надёжное защитное решение, которое автоматически будет отправлять подозрительные письма в спам, например, Kaspersky Secure Mail Gateway; применять комплексные решения, позволяющие выстроить гибкую и эффективную систему безопасности, такие как Kaspersky Symphony XDR.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса

В сети найден «конструктор», серийно изготовляющий вредоносы для всех основных ОС

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

В США власти заплатили кибервымогателям дань в $1 млн

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке

Нейтрализована одна из крупнейших в мире сетей домашних прокси, применяемая для криминала и шпионажа

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще