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«Ростелеком» модернизировал систему защиты от DDoS-атак на магистральной сети

«Ростелеком» объявил о завершении комплексной модернизации инфраструктуры платформы Anti DDoS, предназначенной для обнаружения и подавления кибератак на магистральной сети. Это повысило эффективность сервисов защиты для B2B- и B2G-клиентов компании. Партнерами проекта стали дочерние компании «Ростелекома»: системный интегратор «РТК-Сервис» и российский провайдер комплексной кибербезопасности «Солар».

Функциональность модернизированной платформы охватывает полный цикл противодействия DDoS-угрозам: от получения и анализа данных о потоках трафика, проходящего через сеть IP/MPLS, до выявления аномалий, оповещения администраторов и перенаправления трафика в центр очистки. Система защиты осуществляет интеллектуальную фильтрацию, блокируя вредоносную составляющую и пропуская легитимный трафик для дальнейшей доставки пользователям. Кроме того, решение позволяет сформировать отчет и при необходимости провести расследование инцидента на основе зафиксированной аномальной активности.

Ключевой технической задачей проекта стало исключение влияния DDoS-атак на магистральную сеть «Ростелекома». Команда интегратора консолидировала все элементы системы защиты в готовый продукт, адаптированный под нужды службы эксплуатации «Ростелекома». Для этого была выделена отдельная канальная емкость, а инфраструктура платформы Anti DDoS перенесена на новое специализированное оборудование — маршрутизаторы, на которые поступает весь объем абонентского трафика для фильтрации в системе защиты. Проектирование и внедрение маршрутизаторов осуществлялось совместно с экспертами ГК «Солар», которые обеспечивают защиту от DDoS по сервисной модели.

Особую сложность проекту придавал динамичный ландшафт сети «Ростелекома», топология которой постоянно развивается: схемы доставки очищенного трафика корректируются, и для клиентов организуются отдельные VPN для интернет-трафика.

Андрей Кононенко, вице-президент — директор по строительству технической инфраструктуры «Ростелекома», сказал: «Мы создали прозрачную и управляемую инфраструктуру для системы защиты, которая работает без сбоев в постоянно меняющихся условиях нашей сети. Специалисты “РТК-Сервис” проделали большой объем аналитической работы, собрав разрозненные компоненты в единое, логически завершенное решение. Мы получили интегрированный в технологический ландшафт продукт, который обеспечивает надежную защиту наших клиентов и устойчивость ядра сети».

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?
Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить? цифровизация

На этапе проектирования инженеры «РТК-Сервис» воссоздали сегмент сети «Ростелекома» в собственной лаборатории. Это позволило провести проверку функциональности доставки очищенного трафика клиентам до начала промышленной эксплуатации. Специалисты установили высокопроизводительные маршрутизаторы на взаиморезервирующих площадках непосредственно в ядре магистральной сети передачи данных «Ростелекома». Таким образом обеспечено резервирование, расширены возможности по масштабированию системы и значительно увеличена канальная емкость трактов доставки трафика на очистку. Перенос системы защиты от кибератак на новые выделенные маршрутизаторы полностью исключил влияние нелегитимного трафика на сервисы клиентов «Ростелекома».

Константин Савчук, генеральный директор «РТК-Сервис», сказал: «Модернизация системы защиты магистральной сети “Ростелекома” потребовала от нашей команды высокой квалификации и внимания к деталям. Мы успешно провели миграцию в тесной связке с командой разработчиков “Солар” и гибко подошли к процессу, учитывая все изменения инфраструктуры».

Надежность инфраструктуры защиты повышена благодаря организации волоконно-оптических линий связи между площадками, что гарантирует бесперебойную работу платформы Anti DDoS даже при сбоях на одной из площадок. На этапе приемо-сдаточных испытаний специалисты «Ростелекома», «РТК-Сервис» и «Солар» провели необходимые тесты непосредственно на объектах сети.

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