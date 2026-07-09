МТС оградила пермяков от шести лет спама

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки в Пермском крае в первом полугодии 2026 г. Благодаря алгоритмам на основе искусственного интеллекта и Big Data пермякам удалось сэкономить более 3 миллионов минут — это свыше шести лет непрерывного времени, которое они не потратили на пустые и опасные разговоры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего злоумышленники пытались обмануть жителей Прикамья, маскируясь под сотрудников пенсионных и социальных служб – на такие звонки пришлось 18% от всех блокировок. На втором месте – поддельные звонки от имени государственных органов (16%).

Хотя общее количество спам-вызовов в регионе сократилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, активность злоумышленников сохраняется: за первые шесть месяцев 2026 г. было заблокировано 15 миллионов нежелательных звонков. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова составила 13 секунд.

Группой повышенного риска остаются пенсионеры старше 65 лет — именно на них мошенники нацелены чаще всего. При этом меньше всего пермякам досаждали туристическими предложениями и рекламой развлечений и ресторанов — такие звонки единичны.

«Пермский край остается одним из самых активных цифровых регионов, и мы уделяем особое внимание безопасности наших абонентов. Благодаря инновационным технологиям МТС сервис «Защитник» анализирует каждый подозрительный вызов более чем по 200 признакам, что позволяет распознать угрозу еще до того, как человек снимет трубку. А если разговор все же начался, умные алгоритмы прямо в процессе беседы могут подать сигнал тревоги — это работает как персональный цифровой «телохранитель». Для жителей Прикамья, которые активно пользуются мобильной связью, такая многоуровневая защита становится не просто опцией, а необходимым элементом комфортной и безопасной повседневной жизни», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.