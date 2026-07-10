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InfoWatch Activity Monitor получил расширенные возможности контроля

ГК InfoWatch сообщила о том, что в Activity Monitor 3.5 расширена интеграция с корпоративными системами безопасности — объединенный мониторинг цифровой и физической активности сотрудников делает контроль более полным. Автоматизация отчетности и уведомлений сокращает трудозатраты ИБ-подразделений.

В рамках цикла обновлений линейки продуктов по защите данных ГК InfoWatch выпустила обновление Activity Monitor 3.5 — системы мониторинга действий сотрудников, которая работает в связке с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor.

Activity Monitor 3.5 получил программный интерфейс (API) для доступа к данным системы. API позволяет интегрировать решение с другими корпоративными системами и инструментами расследований, автоматизировать получение данных о цифровой активности пользователей. Например, следить за отработанным временем, действиями с файлами и приложениями, мониторить посещение веб-сайтов. Также добавлена поддержка системы СКУД Sigur — программно-аппаратного комплекса, управляющего физическим доступом сотрудников на объект. Интеграция с Sigur позволяет дополнить отчеты данными о входе и выходе людей с территории.

В обновлении расширены и автоматизированы возможности формирования PDF-отчетов об активности пользователей. Стали доступны единый отчет по всем сотрудникам с учетом заданных фильтров и отдельные отчеты по каждой персоне. Конструктор отчетов позволяет настроить отображаемые данные — использование ПК, общую статистику, типы действий, активность по дням и часам, взаимодействие с файлами, топ приложений и веб-сайтов.

Оперативно реагировать на ИБ-инциденты позволяют уведомления от Activity Monitor. В версии 3.5, помимо уведомлений по e-mail, администраторы системы могут подключить оповещения в мессенджере Telegram.

«Обновление Activity Monitor упрощает встраивание продукта в существующий ИБ-ландшафт заказчика и позволяет сэкономить время и ресурсы при повышении уровня защиты. Мы добавили удобные пресеты фильтров для быстрого получения данных по сотрудникам, автоматизировали формирование отчетности для руководства и регуляторов, расширили интеграционные возможности. Данные о цифровой и физической активности сотрудников теперь можно объединить. В итоге ИБ-команда тратит меньше времени на рутину и может сосредоточиться непосредственно на расследованиях», — сказал директор по инновациям ГК InfoWatch Андрей Арефьев.

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