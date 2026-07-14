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Linx Cloud запустил страхование бизнес-рисков для клиентов облачной инфраструктуры

Клиенты Linx Cloud получили возможность страховать финансовые риски, связанные с киберинцидентами. Новый сервис расширяет портфель решений Linx Cloud по защите инфраструктуры – теперь клиенты могут покрыть не только технические, но и финансовые последствия сбоев. Партнерами Linx Cloud в рамках предоставления услуги выступают страховые компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», а также страховой брокер Pure Insurance. Об этом CNews сообщили представители Linx.

Услуга ориентирована на компании, размещающие в облаке критически важные для операционной деятельности системы и активы. При кибератаке, сбое или потере клиент получает не только помощь в восстановлении и компенсацию от провайдера по SLA, но и страховое возмещение прямых затрат и косвенных убытков. Наиболее актуален сервис для предприятий, использующих ERP, WMS, учетные платформы, базы данных, клиентские сервисы и другие классы бизнес-критичных приложений в облаке.

Страхование дополняет преимущества облачной инфраструктуры, предоставляя финансовую защиту на случай киберинцидента, технологического сбоя или потери доступности сервисов. Это помогает бизнесу снизить последствия возможного простоя, расходов на восстановление и нарушения операционных процессов. При кибератаке, сбое или потере данных клиент получает не только помощь в восстановлении и компенсацию от провайдера по SLA, но и страховое возмещение прямых затрат и косвенных убытков.

Страховое решение разработано специально для клиентов Linx Cloud и доступно в двух вариантах: базовом и расширенном с лимитом покрытия от 5 млн руб.

В отличие от стандартных финансовых гарантий облачных провайдеров, ограниченных суммой ежемесячных платежей клиента, страховой полис покрывает затраты на восстановление поврежденных данных и информационных систем, убытки от простоя бизнес-критичных систем и расходы на восстановление деловой репутации. Расширенный пакет дополнительно включает страховое покрытие при таргетированных атаках, в том числе внедрении вредоносного ПО, ущерб от несанкционированного использования ресурсов, например, для майнинга или ботнет-активности, а также возмещение затрат на привлечение экспертных компаний для ликвидаций последствий инцидента.

Страховое решение для клиентов Linx Cloud реализовано при экспертной и организационной поддержке страхового брокера Pure Insurance. Брокер проанализировал потребности клиентов и их потенциальные киберриски, предложения рынка киберстрахования и организовал возможность предоставления страховой защиты с участием ведущих страховых компаний. В течение всего срока страхования брокер продолжит сопровождать стороны, обеспечивая координацию, профессиональную консультационную поддержку и устойчивость страхового сервиса для клиентов Linx Cloud.

«В дополнение к техническим решениям по защите инфраструктуры и обеспечению непрерывности бизнеса мы создаем для клиентов финансовый буфер: реальное денежное возмещение, которое покрывает не только прямые убытки, но и сопутствующие расходы. Такие гарантии выходят далеко за рамки стандартных SLA провайдеров. Страхование превращает информационные системы клиента, размещенные в Linx Cloud в актив с низким уровнем риска, давая клиентам спокойствие и уверенность, что даже в случае беспрецедентной кибератаки их бизнес не останется один на один с финансовой проблемой», – отметил Алексей Корулин, руководитель направления продуктов и архитектурных решений Linx Cloud.

«Компании переносят в облачную среду все больше критичных процессов, поэтому им важно иметь не только надежную инфраструктуру, но и понятный механизм финансовой защиты на случай непредвиденных инцидентов. Такой подход делает использование облачных сервисов более предсказуемым и безопасным для бизнеса. Мы приветствуем инициативу Linx Cloud и видим в ней важный вклад в развитие культуры управления цифровыми рисками и стремление сделать киберстрахование корпоративным стандартом для бизнеса в России», – отметила Алина Малышева, руководитель управления страхования финансовых рисков Блока корпоративного андеррайтинга АО «АльфаСтрахование.

«Масштабы и количество кибератак в России продолжают расти, усложняются и схемы злоумышленников. Финансовая защита от последствий таких инцидентов становится одним из ключевых вопросов для российского бизнеса. Совместно с Linx Cloud мы запустили сервис, который позволяет компаниям избежать финансовых потерь от самых разных последствий кибератак – включая потерю данных и перебои в работе бизнес-критичных систем», – отметил Дмитрий Шишкин, начальник управления страхования ответственности СПАО «Ингосстрах».

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