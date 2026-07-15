Kaspersky Vulnerability Management выходит на российский рынок

«Лаборатория Касперского» объявила о коммерческом запуске в России Kaspersky Vulnerability Management (Kaspersky VM) — решения для централизованного поиска и управления уязвимостями, а также контроля соответствия нормативным требованиям. Оно находит слабые места в ИТ-инфраструктуре организации, приоритизирует их с учётом реальных рисков и за счёт комплексного подхода позволяет закрыть бреши до наступления инцидентов. Решение подходит для компаний любых отраслей, в инфраструктуре которых работают не менее 10 устройств. На данный момент специалисты компании готовят Kaspersky VM к сертификации ФСТЭК России и включению в реестр отечественного ПО Минцифры России.

По статистике сервиса Kaspersky Incident Response, каждая третья кибератака в РФ в 2026 г. начинается с эксплуатации уязвимостей. В первом полугодии 2026 г. число уязвимостей выросло на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при этом значительный рост был зафиксирован именно во II квартале. Злоумышленники активно используют ИИ для поиска новых брешей — поэтому их число постоянно растёт, а время между обнаружением и началом эксплуатации сокращается. ИБ-команды не всегда понимают, какие уязвимости устранять в первую очередь, а долгий цикл патчей повышает риск кибератак. Решение Kaspersky Vulnerability Management помогает справиться с этими вызовами — оно не только выявляет бреши, но и подсказывает, какие из них требуется закрыть в первую очередь.

Не оставляет уязвимости «на потом». Kaspersky VM постоянно сканирует ИТ-активы компании, выявляя забытые или ранее неизвестные устройства, а также проверяет текущие конфигурации на соответствие стандартам безопасности и регуляторным требованиям. Решение находит и приоритизирует уязвимости, учитывая тренды угроз и частоту эксплуатации схожих недостатков в той или иной отрасли. Это помогает ИБ-специалистам сразу определить, какие бреши требуют немедленного реагирования.

Комплексный подход. Kaspersky VM интегрировано в Kaspersky Security Сenter для управления ИТ-системами и средствами безопасности с модулем устранения уязвимостей. Помимо этого, решение будет автоматически передавать данные о найденных угрозах в Kaspersky SIEM, а наличие открытого API позволит делиться этой информацией и с другими продуктами.

Агентное и сетевое сканирование. Среди других преимуществ — наличие сетевого сканирования портов и сервисов, а также агентного сканирования, работающего поверх существующих агентов Kaspersky на рабочих станциях и серверах без необходимости установки дополнительного ПО и передачи сервисных учётных данных. Решение поддерживает blackbox/whitebox-сканирование, что позволяет искать уязвимости не только при наличии полной информации об ИТ-инфраструктуре организации, но и без доступа к системам компании.

Экспертиза в поиске уязвимостей. Kaspersky VM формирует отчёт о найденных угрозах, обогащённый экспертизой «Лаборатории Касперского»: база знаний компании состоит из более 370 тыс. обнаруженных уязвимостей и более 600 правил для проверки ИТ-активов на соответствие отраслевым стандартам и внутренним корпоративным правилам ИБ.

«Kaspersky Vulnerability Management опирается на комплекс решений „Лаборатории Касперского“ и многолетнюю международную экспертизу в выявлении и устранении киберугроз по всему миру. Интеграция с другими продуктами компании позволяет заказчикам оптимизировать совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой, что положительно влияет на эффективность и конкурентоспособность бизнеса», — сказала Анна Кулашова, вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

«Растёт скорость, с которой злоумышленники находят уязвимости и начинают их эксплуатацию, поэтому будущее рынка — за решениями, которые объединяют выявление, приоритизацию и устранение в рамках единого цикла защиты. Именно такой подход лежит в основе решения Kaspersky Vulnerability Management. Оно позволит сделать управление уязвимостями не разовой проверкой, а полноценным процессом. Мы уверены, что наше решение достигнет технологического лидерства на российском рынке и не будет уступать зарубежным аналогам», — сказал Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского».

Лицензии на продукт предоставляются по подписке на один, два или три года (лицензируется по количеству узлов в инфраструктуре заказчика). Заказчикам доступны на выбор два типа технической поддержки: Premium и Premium Plus с ответом менее чем за час. Для начала работы достаточно приобрести лицензию и внедрить ПО в своей инфраструктуре. Продукт успешно прошёл предварительное функциональное тестирование бета-версии в инфраструктурах компании «Инфосистемы Джет» и ещё более чем 10 ИБ‑интеграторов.