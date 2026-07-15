Подтверждена совместимость флагманских продуктов компаний «Гарда» и «Цифровые решения»

Подтверждена совместимость флагманских продуктов компаний «Гарда», разработчика решений в области информационной безопасности, и «Цифровые решения», производителя сетевого оборудования для управления трафиком. Система выявления и реагирования на сложные сетевые угрозы «Гарда NDR» поддерживает работу с брокером сетевых пакетов DS Integrity EVO.

Совместное решение будет актуально для государственных структур и коммерческих организаций с высоконагруженной инфраструктурой, сложной распределенной сетевой архитектурой и повышенными требованиями к непрерывности защиты. Интеграция обеспечивает эффективную обработку больших объемов сетевого трафика, снижает нагрузку на систему анализа.

В рамках совместного решения DS Integrity EVO централизованно агрегирует копии трафика, поступающие из ключевых сегментов сети, фильтрует не требующий анализа трафик, устраняет дублирование пакетов и распределяет очищенные потоки между анализаторами «Гарда NDR». Предварительная оптимизация трафика повышает его релевантность и обеспечивает полноту и глубину анализа.

На основе очищенного трафика «Гарда NDR» выявляет широкий спектр как известных, так и ранее неизвестных атак. Для этого используются несигнатурные методы: поведенческий анализ и машинное обучение. Они позволяют обнаруживать отклонения от нормального профиля поведения хостов, другие сетевые аномалии, скрытые каналы и угрозы в зашифрованном трафике. Платформа непрерывно анализирует сетевой трафик и телеметрию, детектирует обход средств защиты периметра, компрометацию учетных записей, горизонтальное перемещение злоумышленников с использованием легитимных инструментов (Living off the Land) и другие сложные целевые атаки. Кроме того, «Гарда NDR» помогает расследовать инциденты и автоматизирует процессы реагирования.

Интеграция позволяет ускорить внедрение NDR-платформы в инфраструктуру заказчиков, упростить эксплуатацию территориально распределенных сетей и обеспечить гибкое масштабирование по мере роста нагрузки.

«Для организаций с высоконагруженной инфраструктурой критически важно обеспечить эффективную подготовку сетевого трафика к анализу. В интеграции с «Гарда NDR» наше решение обеспечивает предварительную оптимизацию трафика, благодаря чему анализаторы получают более качественные и релевантные данные. Это повышает эффективность выявления угроз и позволяет избежать пропорционального наращивания вычислительных ресурсов по мере роста нагрузки», — отметила Алина Павлова, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Цифровые решения».

«Интеграция с брокером DS Integrity EVO гарантирует передачу в систему очищенного от избыточной информации трафика даже при пиковых нагрузках. Качественная подготовка сетевых данных повышает эффективность несигнатурных алгоритмов «Гарда NDR» – поведенческого анализа и моделей машинного обучения», — сказал Станислав Грибанов, руководитель продуктового направления «Гарда».