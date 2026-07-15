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«РЕСО-Гарантия» и InsurTech-платформа AIINS объявили о начале стратегического партнерства

«РЕСО-Гарантия» и InsurTech-платформа AIINS (совместное предприятие с фирмой «1С») объявили о начале стратегического партнерства. Это экосистема, объединяющая средний и крупный бизнес вместе со страховщиками в одном информационном пространстве. Теперь на ней представлены и программы «РЕСО-Гарантия», а пользователи за пару кликов могут выбрать продукты страхования имущества юридических лиц, ответственности, грузоперевозок, автопарков, ДМС. Об этом CNews сообщили представители AIINS.

Экосистема AIINS обеспечивает бесшовный документооборот, централизованное хранение договоров, исключает риски, связанные с пропуском платежей и пролонгации, а также сокращает время выбора страховых предложений до 80%. В конце 2025 г. AIINS создала совместное предприятие с фирмой «», интегрирующее страховые сервисы непосредственно в учетные системы российских предприятий. Платформа обеспечивает оцифровку страховых портфелей, проведение автоматических тендеров, выпуск полисов и онлайн-урегулирование убытков.

«Клиентский путь корпоративных клиентов меняется и часть клиентов предпочитает использовать платформенные решения, которые агрегируют предложения от разных компаний в едином окне. Поэтому мы стремимся быть там, где удобно клиентам – общаемся лично и в цифровой среде», – сказал вице-президент, директор Департамента по развитию корпоративных и партнерских продаж «РЕСО-Гарантия» Владимир Саркисов.

«Мы развиваем партнерство с ведущими цифровыми сервисами, чтобы предлагать потенциальным клиентам не только выгодные условия сотрудничества, но и возможность сделать управление страховыми рисками индивидуальным и прозрачным», – сказала директор Департамента развития цифровых каналов продаж «РЕСО-Гарантия» Виктория Маланина (Гайсарова).

Ключевые особенности платформы для клиентов – это автоматизация полного цикла страхования: от формирования заявки на проведение тендера и выпуска полисов с контролем сроков действия договоров и платежей до отчетности по урегулированию убытков, а также гибкая настройка под бизнес-процессы конкретной компании или отрасли. Для «РЕСО-Гарантия» партнерство открывает прямой канал дистрибуции миллионам пользователей «1С».

«По нашим подсчетам синергия технологических решений и интеграции софта в учетные системы позволит аккумулировать на платформе AIINS более 20 млрд руб. страховых премий к 2028 г. Платформа AIINS развивается как открытая экосистема, доступная для всех игроков рынка. Право первого хода для ключевых партнеров всегда выделяет компанию среди конкурентов – они принимают участие в проектировании и формировании архитектуры страховых продуктов внутри ИТ-решений 1С», – сказал основатель InsurTech-платформы AIINS Игорь Кононов.

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