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РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Успешное прохождение сертификации подтверждает готовность платформы к размещению ИТ-систем организаций финансового сектора, ритейла и интернет-торговли. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – международный стандарт, устанавливающий требования к обеспечению безопасности данных держателей платежных карт при их передаче, обработке и хранении.

Благодаря наличию сертификата PCI DSS возможность размещать свои ИТ-ресурсы в «Облаке КИИ» получили организации, ежедневно обрабатывающие данные платежных карт. В их число входят платежные шлюзы, выполняющие маршрутизацию транзакций, платежные процессоры, обеспечивающие авторизацию и проведение расчетов, а также поставщики платежных услуг, действующие как агенты и посредники в международных и локальных расчетах. Кроме того, развернуть свои ИТ-системы на платформе могут банки-эквайеры и интернет-площадки, принимающие онлайн-оплаты.

Для прохождения сертификации специалисты РТК-ЦОД совместно с аккредитованными аудиторами провели полный цикл инструментальных проверок инфраструктуры «Облака КИИ». Аудит охватил все уровни системы, также был выполнен тест сегментации, подтвердивший изолированность платформы от недоверенной сети, и проведено ASV-сканирование уязвимостей – внешнее сканирование инфраструктуры. Кроме того, были организованы внутренний и внешний пентесты, моделирующие действия реальных злоумышленников. Завершающим этапом стал QSA-аудит – оценка соответствия квалифицированным аудитором платежной индустрии.

Ранее в 2026 г. РТК-ЦОД подтвердил соответствие инфраструктуры «Облака КИИ» стандарту ГОСТ 57580, регулирующему защиту информации при проведении банковских и финансовых операций. Прохождение сертификации позволило использовать платформу «Облако КИИ» для размещения информационных систем организаций, чья деятельность регулируется Банком России.

«Подтвердив соответствие инфраструктуры «Облака КИИ» стандарту ГОСТ 57580, мы сделали следующий важный шаг и получили сертификат международного стандарта PCI DSS. Это говорит о том, что наша платформа отвечает самым жестким требованиям безопасности как со стороны Банка России, так и со стороны международной платежной индустрии. Для наших клиентов из финансового сектора наличие у «Облака КИИ» сертификата PCI DSS означает, что они могут значительно упростить соблюдение нормативных требований, размещая свои ИТ-системы на нашей платформе», – сказал директор по продуктам РТК-ЦОД Александр Обухов.

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