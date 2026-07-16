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Число киберпреступлений за полгода снизилось почти на 120 тысяч

Благодаря принятым Правительством мерам по борьбе с мошенничеством число киберпреступлений за последние полгода по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 30% — с 371,4 тыс. до 252,9 тыс., свидетельствуют актуальные данные МВД. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

По итогам прошлого года, когда был принят «Антифрод 1.0», количество случаев онлайн-мошенничества уже снизилось на 90 тыс. Минцифры и другие ведомства продолжают работу по защите граждан.

Какие меры уже действуют:

Создана и запущена ГИС «Антифрод». К системе подключились все крупнейшие банки, операторы связи и цифровые платформы. Они в автоматическом режиме обмениваются данными о подозрительных операциях и номерах.

Микрофинансовые организации обязаны при выдаче кредита подтверждать личность клиента по биометрии. Это гарантирует, что мошенник не возьмёт кредит на другого человека.

Появилось право отказаться от массовых вызовов и рассылок. Опцией запрета обзвонов абоненты воспользовались более 340 тыс. раз.

SMS-код от «Госуслуг» больше не приходит во время телефонного разговора. Такая пауза помогает предотвратить действия под давлением мошенников.

На «Госуслугах» можно увидеть все свои абонентские номера и заблокировать ненужные или подозрительные. Сервисом воспользовались уже более 200 млн раз.

Появилась возможность установить самозапреты на кредиты и договоры связи. Это исключает использование данных гражданина мошенниками. Самозапрет на кредиты установили уже более 30 млн раз, на договоры связи — почти 2 млн.

В ближайшее время на «Госуслугах» появится «красная кнопка», с помощью которой пользователь сможет сообщить о мошенничестве и защитить доступ к своим ресурсам. Появится возможность установить самозапрет на международные звонки. Пострадавшие от телефонных мошенников смогут рассчитывать на компенсацию ущерба от банков или операторов связи, что будет мотивировать организации более тщательно пресекать мошеннические схемы.

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