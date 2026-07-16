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Подтверждена совместимость СУБД Digital Q.DataBase и СРК «Кибер Бэкап»

Компании «Киберпротект» и «Диасофт» подтвердили совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап» и российской СУБД Digital Q.DataBase.

Совместные испытания включали сценарии полного резервного копирования и восстановления экземпляров СУБД Digital Q.DataBase с использованием агентов системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 18.0. В ходе испытаний также были проведены тесты восстановления в точку времени (PITR), резервного копирования и восстановления кластеров Patroni, восстановление в отдельно стоящую базу, а также гранулярное восстановление данных системы управления базами данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Совместное использование Digital Q.DataBase и «Кибер Бэкапа» предоставляет организациям комплексное решение для защиты критически важных данных, обеспечивая высокий уровень безопасности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры.

«Для корпоративной СУБД важны не только производительность и функциональность, но и совместимость с инфраструктурными решениями, которые обеспечивают сохранность данных в нештатных ситуациях. Подтверждение совместимости Digital Q.DataBase с «Кибер Бэкап» позволяет заказчикам использовать проверенный отечественный стек для работы с критически важными данными», – отметил Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase.

«Обеспечение совместимости «Кибер Бэкапа» с популярными отечественными СУБД, в том числе Digital Q.DataBase, – важный стратегический шаг в условиях роста значимости данных для бизнеса и последовательного перехода на отечественные СУБД. Мы развиваем экосистему совместимого отечественного ПО и способствуем повышению общего уровня безопасности и киберустойчивости организаций», – сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

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