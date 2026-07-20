Sitronics Group: 48% сотрудников переходят по ссылкам в подозрительных письмах

Отдел информационной безопасности Sitronics Group провел контролируемое фишинг-тестирование в периметре группы компаний заказчика с целью оценить реальную готовность сотрудников противостоять социальной инженерии и выявить слабые места в процессах работы с внешними коммуникациями. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Тестирование проходило в штатном режиме с мая по июль 2026 г. без остановки бизнес-процессов в компаниях. Сотрудников не предупреждали о проверке, что позволило зафиксировать естественную реакцию на подозрительные письма. В результате 48% участников группы компаний заказчика перешли по фишинговой ссылке, не проверив письмо на легитимность. 40% – открыли вредоносный файл-приманку, не проверив расширение и не связавшись с отправителем по другим каналам.

Сценарии атак в рамках тестирования были максимально приближены к реальным: в письме от корпоративной системы электронного документооборота поступало уведомление о срочном согласовании документа со ссылкой на поддельный портал или запрос от государственных органов с требованием предоставить отчетность с вложенным файлом-приманкой. По данным аналитиков Sitronics Group, именно эти схемы использовались злоумышленниками в 70% всех выявленных фишинговых атак в периметре группы компаний в первом полугодии 2026 г.

«Исследование подтверждает, что человеческий фактор остается главной уязвимостью, а уровень настороженности сотрудников не превышает 15–20% даже при явных признаках мошенничества. Фишинг – комплексная проблема на стыке технологий, психологии и культуры. Невозможно сегодня представить организацию, где отказались бы от использования корпоративной почты. Поэтому очень важно учить сотрудников распознавать угрозы», – отметил руководитель направления отдела информационной безопасности Sitronics Group Сергей Михайлов.

Фишинг используется для кражи учетных данных, заражения рабочих станций вредоносным ПО, доступа к коммерческой тайне, обрушения операционной деятельности компаний.