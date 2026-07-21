Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

«Почта России» масштабировала процессы безопасной разработки с Swordfish Security

«Почта России» завершила первый этап масштабного проекта по укреплению киберустойчивости своих цифровых продуктов. В сотрудничестве с Swordfish Security, экспертами DevSecOps, был создан единый управляемый процесс безопасной разработки (РБПО), объединивший более 90 команд. Объем разработки охватывает свыше 200 программных продуктов — от внутренних систем логистики до клиентских приложений для миллионов людей по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Swordfish Security.

Для реализации масштабной задачи — унификации подходов к безопасной разработке ПО для различных систем — эксперты Swordfish Security сформировали единую методологию, выстроили процессы и создали центр компетенций по РБПО для всех команд.

«Для нас главное, чтобы все сервисы функционировали без сбоев, а данные клиентов оставались в безопасности. Для этого мы унифицировали процессы разработки, теперь они позволяют системно контролировать, насколько наши службы устойчивы к киберугрозам. Опыт Swordfish Security помог выстроить единую процедуру, в которую уже интегрированы ключевые команды. Мы видим, что уровень безопасности заметно вырос и продолжаем внедрять эти практики в новые команды и сервисы», — сказал руководитель Дирекции информационной безопасности «Почты России» Роман Шапиро.

Комплексный процесс безопасной разработки ПО «Почты России», методология и практики масштабированы на разные уровни продуктовых команд и применяются для всей цифровой экосистемы организации. Поддержку и развитие этих подходов осуществляет департамент обеспечения бизнеса под руководством Андрея Дюбченко.

Одним из ключевых результатов проекта стало создание полного комплекта регламентов и методологических материалов. Было подготовлено и согласовано более 30 артефактов: процессы, инструкции и организационно-распорядительная документация, обеспечивающая единый подход для выстраивания процесса безопасной разработки ПО и его подпроцессов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке

11 байт вредоносного кода ломают протокол, на котором держится интернет

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

Сверхпопулярный бесплатный архиватор позволяет хакерам захватить ПК. Достаточно открыть архив

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Телевизоры LG будут официально подслушивать своих хозяев. Несогласных оставят без обновлений ПО

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще