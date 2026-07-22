«Росатом» в Нововоронеже внедрит ситуационную видеоаналитику и модернизирует системы общественной безопасности

В 2026 г. АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») совместно с администрацией городского округа город Нововоронеж Воронежской области реализуют проект по масштабному развитию городской системы видеонаблюдения. Инициатива, направленная на повышение уровня общественной безопасности за счет цифровизации городского управления, осуществляется при финансовой поддержке концерна «Росэнергоатом». Все работы по модернизации серверной части и программного обеспечения планируется завершить до конца 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Непосредственно проект реализует компания «Городские технологии» (входит в контур управления РИР). В рамках проекта запланирован переход на новые вычислительные мощности, что позволит увеличить срок хранения городского видеоархива с одной недели до одного месяца. Кроме того, будет произведена замена активного сетевого оборудования, благодаря чему пропускная способность для входящих видеопотоков увеличится более чем в 10 раз. Обновление аппаратной базы создаст необходимую ИТ-основу для устойчивой работы системы видеонаблюдения и позволит в дальнейшем масштабировать ее при расширении парка городских видеокамер.

Ключевым этапом модернизации станет внедрение специализированного программного обеспечения с функциями ситуационной видеоаналитики. Использование умных алгоритмов существенно снизит нагрузку на операторов системы, позволив диспетчерским службам быстрее реагировать на возникающие нештатные ситуации. Для повышения эффективности управления аварийно-спасательный центр Нововоронежа будет дооснащен современной видеостеной. Новое оборудование предоставит руководству и дежурному персоналу ключевой инструмент для мгновенного анализа оперативной обстановки и координации действий экстренных служб в режиме реального времени.

Ранее аналогичные решения по развитию ИТ-систем общественной безопасности были реализованы в других атомных городах – Курчатове Курской области и Заречном Свердловской области. В частности, на базе ситуационного центра в Курчатове сегодня консолидировано свыше 500 камер уличного наблюдения и государственных учреждений, где технологии искусственного интеллекта помогают персоналу оперативно реагировать на инциденты, распознавая объекты по заданным параметрам. В Заречном интеграция централизованной системы видеонаблюдения с платформой «Умный город» и алгоритмами выявления потенциально опасных событий позволила многократно повысить скорость реагирования профильных служб на происшествия.

«Концерн «Росэнергоатом» системно поддерживает проекты, направленные на повышение качества жизни в городах присутствия АЭС. И это не только модернизация городской инфраструктуры, создание благоустроенных городских пространств, улучшение медицинского обслуживания и многое другое. Не менее важно – создать атмосферу защищенности для жителей. Внедрение современных цифровых решений в рамках проекта «Умные города Росатома» позволяет вывести систему обеспечения безопасности в атомных городах на новый уровень. В итоге, муниципалитеты становятся не просто современными и технологичными – они становятся пространствами, где спокойно живут, растят детей и строят будущее», – отметила директор по региональной политике – директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова.

«Для администрации Нововоронежа спокойствие и порядок на улицах города – один из главных приоритетов. Внедрение ситуационной видеоаналитики – это серьезный шаг вперед. Технологии «Росатома» помогут нашим правоохранительным органам и спасателям работать на опережение, а расширенный видеоархив повысит раскрываемость правонарушений. Благодаря Нововоронежской АЭС и концерну «Росэнергоатом» Нововоронеж уверенно подтверждает статус современного и безопасного атомного города», – сказал временно исполняющий полномочия главы городского округа город Нововоронеж Евгений Чирков.

«Интеллектуальная видеоаналитика берет на себя большую часть рутинных задач – отслеживание, распознавание, классификацию событий. В результате операторы и диспетчеры освобождают время и внимание для действительно сложных и нестандартных ситуаций, где требуется человеческое участие. Мы систематизируем и масштабируем лучшие практики, отработанные в отдельных городах, делая их доступными для всех территорий присутствия «Росатома». Так создается единая цифровая экосистема безопасности, которая делает атомные города эталоном комфортной жизни», – отметила генеральный директор «Городских технологий» Елена Лекомцева.