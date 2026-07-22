TS Solution заключила первый в России контракт на совместную техническую поддержку UserGate

Компания TS Solution, сертифицированный партнер российского разработчика решений в области кибербезопасности UserGate, объявляет о заключении первого в России контракта с клиентом из финансового сектора на оказание совместной технической поддержки межсетевых экранов UserGate NGFW в рамках проекта вендора «Совместная техническая поддержка». Об этом CNews сообщили представители TS Solution.

Событие стало логичным продолжением сотрудничества TS Solution с UserGate. В 2025 г. системный интегратор вошел в число трех пилотных партнеров проекта, успешно пройдя все этапы сертификации и обучения у вендора. А уже в 2026 г. TS Solution сделал следующий шаг: первыми в России заключили контракт, который вывел партнерство на новый уровень — уровень реального сервиса для заказчика.

Инженеры системного интегратора прошли углубленное обучение в Академии UserGate и готовы самостоятельно обрабатывать до 70% обращений клиентов на первой и второй линиях поддержки: от первичной диагностики до замены аппаратных компонентов на площадке. При этом TS Solution сохраняет гарантированное время реакции вендора: до 30 мин на критические инциденты и до двух часов на задачи более низкого приоритета.

Первый контракт такого типа открывает новые перспективы для всего рынка NGFW в России. Согласно исследованиям, объем российского рынка NGFW превысил 52 млрд руб. с годовым приростом 30,1%. При этом 88% крупных предприятий уже используют NGFW, а 75% внедряют их для усиления киберзащиты, а не только для выполнения регуляторных требований. Модель совместной поддержки, которую реализовали партнеры, позволяет заказчикам получать более оперативный и персонализированный сервис, а рынку — двигаться к полному импортозамещению в сфере сетевой безопасности.

«Первый контракт на совместную техническую поддержку UserGate — это не просто наш успех. Это новый стандарт сервиса для всей индустрии. И мы гордимся, что именно TS Solution стала тем партнером, который сделал этот шаг первым. Участие в проекте позволяет нам взять на себя обработку инцидентов первой и второй линии, что сокращает время реакции на запросы клиентов. Разделение зон ответственности между партнером и вендором обеспечивает масштабирование сервисных компетенций и гарантирует прозрачность процессов эскалации сложных задач», — Евгений Ольков, технический директор TS Solution

«Мы рады коммерческим результатам от внедрения программы совместной технической поддержки. Федеральный системный интегратор TS Solution, наш платиновый партнер, будет оказывать расширенное техническое сопровождение кластера UserGate E1000 для нашего заказчика. Эффективность работы программы очевидна: в результате ее запуска в первом квартале 2026 года доля времени, затраченного технической поддержкой UserGate на решение обращений заказчика, сократилась в 7,5 раз (со 100% до 13%), а медианное время реакции составило всего 4 мин. Мы планируем и дальнейшее развитие данного направления», — Наталья Зенина, директор по работе с партнерами UserGate