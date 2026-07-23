Infosecurity представила услугу для цифровой защиты первых лиц и ключевых сотрудников компаний – CYBERID

Команда DRP-сервиса CYBERDEF от Infosecurity «Софтлайн Решения» (ГК Softline) представила новую услугу CYBERID для защиты руководителей, собственников бизнеса, членов советов директоров и других ключевых сотрудников компаний от угроз, возникающих из-за их публичного цифрового следа. Решение помогает выявлять информацию, которая может использоваться злоумышленниками при подготовке атак на компанию, и своевременно устранять выявленные риски, снижать вероятность финансовых потерь, репутационного ущерба и нарушений непрерывности бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

На российском рынке информационной безопасности отсутствуют специализированные услуги, направленные на комплексную защиту цифрового следа физических лиц в интересах бизнеса. CYBERID реализует комплексный подход к защите цифрового следа руководителей.

Актуальность решения обусловлена ситуацией в сфере кибербезопасности. По мере того как компании усиливают защиту корпоративной инфраструктуры, злоумышленники смещают фокус атак на людей, принимающих ключевые решения и имеющих доступ к критически важной информации. По данным отраслевых исследований, 85% расследованных инцидентов, связанных с утечками данных, содержат человеческий фактор, что делает руководителей и сотрудников одной из основных целей атак. Для подготовки атак злоумышленники анализируют цифровой след руководителей и сотрудников: изучают открытые источники, утечки персональных данных, социальные сети и другую доступную информацию. Полученные сведения используются для социальной инженерии, целевого фишинга, мошенничества от имени руководителя (Fake Boss), компрометации деловой переписки и других сценариев получения доступа к корпоративным ресурсам.

В рамках услуги CYBERID специалисты Infosecurity проводят мониторинг информационного фона в СМИ, социальных сетях, мессенджерах, поисковых системах и других открытых источниках, а также проверку баз утечек персональных данных, профильных площадок, закрытых форумов и ресурсов даркнета. Они анализируют цифровой след первых лиц и сотрудников с доступом к критически важной информации и оценивают, какие сведения могут представлять риск для компании, а также определяют возможные сценарии их использования злоумышленниками и помогают устранить выявленные угрозы.

Результатом работы становится детальная оценка цифрового следа ключевых персон компании, информация о выявленных угрозах и потенциальных сценариях их использования, а также комплекс мер по их устранению. Команда CYBERDEF не ограничивается выявлением рисков: специалисты взаимодействуют с интернет-площадками для удаления компрометирующих материалов, инициируют блокировку фейковых аккаунтов и мошеннических профилей, контролируют устранение выявленных угроз и продолжают мониторинг цифрового пространства, чтобы своевременно выявлять новые инциденты.

«Злоумышленнику необязательно искать уязвимости в корпоративной инфраструктуре – зачастую достаточно собрать информацию о человеке из открытых источников. Эти сведения могут использоваться для мошенничества, социальной инженерии, атак от имени руководителя и других сценариев, последствия которых затрагивают уже всю компанию. Поэтому важно не только понимать, какая информация уже находится в открытом доступе, но и своевременно выявлять и устранять связанные с ней риски. Это помогает защитить лиц, принимающих ключевые решения, и одновременно снизить вероятность успешной атаки на компанию», — отметил Константин Мельников, руководитель департамента специальных сервисов Infosecurity («Софтлайн Решения», ГК Softline).

Новая услуга CYBERID расширяет портфель сервисов Infosecurity в области защиты от внешних цифровых угроз и дополняет существующие решения компании, позволяя выстраивать комплексную защиту не только корпоративной инфраструктуры, но и ключевых сотрудников организаций.