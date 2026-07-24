Исследование RTM Group: в 70% проверок корпоративных серверов выявляются уязвимые приложения

Каждая вторая проблема безопасности, обнаруженная в корпоративной инфраструктуре российских организаций, относится к высокому или критическому уровню опасности, а уязвимые приложения присутствуют примерно в 70% обследованных серверных контуров. К таким выводам пришли специалисты компании RTM Group, специализирующейся на аудите ИБ, пентесте и судебной компьютерной экспертизе, проанализировав результаты проектов по оценке защищенности и тестированию на проникновение, выполненных за последние 12 месяцев. В статистику вошли данные более 100 проектов в крупных организациях, владеющих значимыми объектами Критической информационной инфраструктуры (КИИ), с подключением к государственной информационной системе или ИСПДн со 2 и 1 уровнем защищенности. По отраслям рассмотрены тяжелая промышленность, здравоохранение, финансовый сектор. Об этом CNews сообщили представители RTM Group.

Уязвимые приложения остаются одной из наиболее распространённых точек входа в корпоративную инфраструктуру. Наиболее опасные недостатки ИБ чаще всего выявляются во внутреннем периметре организаций и в критически важных веб-сервисах. Нередко проблемы содержат как сами приложения, так и их инфраструктура – операционные системы, веб-серверы и т.д. Показательно, что уязвимостей в клиентских приложениях значительно меньше, чем в продуктах (веб и мобильных) для внутреннего использования, и это при том, что 70% утечек по-прежнему исходят от инсайдеров. Их эксплуатация может позволить злоумышленникам получить доступ к корпоративным данным, повысить привилегии в системе, перемещаться между узлами инфраструктуры или нарушить работу критически важных для бизнеса сервисов.

В выборку исследования попали более 2,1 тыс. уязвимостей, обнаруженных при реализации более чем 100 проектов по анализу защищенности. 360 из общего количества проблем безопасности был присвоен критический уровень, еще 920 – высокий. Таким образом, почти каждая вторая обнаруженная уязвимость потенциально могла представлять существенную угрозу для инфраструктуры и бизнес-процессов организаций.

Отдельным направлением исследования стал анализ безопасности исходного кода. Здесь пентестерами было обнаружено более 600 подтвержденных уязвимостей, из которых 127 были отнесены к критическому уровню опасности, еще 305 – к высокому. Более 70% выявленных недостатков относятся к категориям высокого и критического риска. Проблема подобных ошибок в том, что они могут представлять собой «бомбы замедленного действия», которые закладываются непосредственно в логику приложения и могут сохраняться после его внедрения.

«Сегодня недостаточно установить средства защиты по периметру и рассчитывать, что корпоративная инфраструктура находится в безопасности. Уязвимость может жить внутри веб-приложения, серверного компонента или программного кода, который используется годами. При этом одна критическая ошибка способна открыть злоумышленнику путь сразу к нескольким системам. Поэтому бизнесу важно регулярно проводить тестирование на проникновение, анализировать внутренний периметр и включать проверку кода в процесс разработки», — сказал управляющий RTM Group Евгений Царев.

По оценке специалистов, приоритетного внимания требуют системы, доступные из интернета, корпоративные порталы, веб-приложения, средства удалённого доступа, личные кабинеты и другие сервисы, обрабатывающие персональные, финансовые или иные конфиденциальные данные.