Устранена уязвимость в платформе Directum RX

В начале июня 2026 г. компания Directum, вендор российской платформы для управлений компанией Directum RX, исправила уязвимость в программном обеспечении и выпустила обновления для безопасности всех поддерживаемых версий ПО. Во избежание угроз Directum рекомендует клиентам регулярно обновлять версии ПО. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Уязвимость BDU:2026-04064 в платформе Directum RX была связана с процессом десериализации данных из пользовательского ввода и исправлена в начале июня 2026 г. Вендор выпустил обновления для всех поддерживаемых версий (4.9.0.0126, 4.10.0.0119, 4.11.0.0117, 4.12.0.0115, 25.1.0.0099, 25.2.0.0096, 25.3.0.0090, 26.1.0.0090, 26.2.0.0045.), релиз самой ранней из которых состоялся в феврале 2024 г.

Компания Directum стремится последовательно укреплять инфраструктуру, чтобы создавать максимально надежные ИТ-продукты для своих клиентов. Вендор регулярно проводит внутренние аудиты безопасности и внешние пен-тесты защищенности облачной инфраструктуры и своих продуктов. В ситуации, когда каждый день появляются новые виды угроз и вызовов для кибербезопасности, компания считает важным оперативно на них реагировать.

Вендор рекомендует клиентам регулярно обновлять программное обеспечение во избежание угроз ИТ-инфраструктуре. Платформы управления бизнес-процессами и документооборотом играют центральную роль в управлении современным предприятием, и компрометация такого ПО может замедлить деятельности компании.