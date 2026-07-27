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«Апрель Инновации» представила решение SMSFW/AntiSPAM

Компания «Апрель Инновации», экспертный партнер в области ИТ-консалтинга и разработки ПО полного цикла, представила решение SMSFW/AntiSPAM. Этот продукт, разработанный для мобильных операторов, значительно усиливает защиту от SMS-спама и мошенничества, расширяя существующую линейку компании. Об этом CNews сообщил представитель компании.

В основе SMSFW/AntiSPAM лежит современный стек технологий (Golang, Angular, PostgreSQL) и проверенная открытая реализация SS7/SIGTRAN. Такой подход позволил минимизировать риски и значительно сократить сроки разработки, обеспечив быструю интеграцию с оборудованием различных вендоров и избежав длительной отладки в реальных сетях.

Решение способно удовлетворить до 95% ключевых потребностей российского рынка, утверждают разработчики. Оно совместимо с программным обеспечением из реестра Минцифры, поддерживает актуальные версии российских ОС и СУБД.

SMSFW/AntiSPAM демонстрирует пропускную способность до 10 тыс. SMS/сек при обработке типового профиля фильтрации оператора. Это включает в себя работу с чёрными/белыми списками, стоп-словами, регулярными выражениями, шаблонами, детекцией аномалий и всплесков трафика, а также формирование CDR. Решение работает на аппаратной конфигурации 16 CPU / 16 GB RAM, отличается экономичным потреблением вычислительных ресурсов, высокой надёжностью и отказоустойчивостью.

Архитектура продукта соответствует современным требованиям к масштабированию, позволяя легко адаптировать решение под изменяющиеся бизнес-задачи без дополнительных доработок.

Новый продукт SMSFW/AntiSPAM органично дополняет линейку FLY, в которую уже входят A2P SMS маршрутизатор операторского и агрегаторского уровня FLY Message, а также платформа рассылки интерактивных push-уведомлений FLY Push, функционирующая без использования иностранной инфраструктуры.

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