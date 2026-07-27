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«Яндекс» запустил «Универсальный антифрод» — единую платформу защиты сервисов от цифрового мошенничества

«Яндекс» разработал и начал внедрять в свои онлайн-сервисы «Универсальный антифрод» — систему на базе ИИ для защиты от попыток массовых атак ботов, накруток рейтингов и других видов цифрового мошенничества. Она усиливает уже существующие антифрод-инструменты, а также позволяет настраивать защиту для новых сервисов за два–четыре дня вместо нескольких месяцев. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

К этой системе уже подключены десятки сервисов «Яндекса» — например, «Еда», «Афиша», «Путешествия», приложения с «Алисой AI» и другие. В «Яндекс Афише» «Универсальный антифрод» помогает защищать пользователей от мошеннических схем, в которых боты массово пытаются бронировать билеты на популярные мероприятия, чтобы создавать искусственный ажиотаж и впоследствии продавать их по завышенным ценам на других площадках. А в «Еде» внедрение системы позволило более чем в 10 раз эффективнее распознавать и блокировать мошеннические обращения в службу поддержки — например, когда злоумышленники много раз отправляют жалобы по одному и тому же заказу. Благодаря этому операторы уделяют больше времени разбору реальных обращений пользователей.

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«Мошенники постоянно меняют схемы атак, поэтому защита должна адаптироваться так же быстро. "Универсальный антифрод" позволяет централизованно разрабатывать защиту от новых сценариев потенциальных атак и сразу распространять её на сервисы, подключённые к системе. Это помогает пользователям реже сталкиваться с ботами, фейковыми предложениями, накрутками и другими проявлениями фрода, а командам, отвечающим за защиту сервисов — меньше времени тратить на ручной анализ и быстрее реагировать на новые угрозы», — сказал Ислам Умаров, руководитель группы антифрода в «Яндексе».

Ключевое преимущество решения — универсальность. Оно подходит для разных типов онлайн-платформ: от сервисов по продаже билетов до чатов с ИИ-ассистентом. В его основе лежат технологии на базе искусственного интеллекта, аналитические методы и более сотни правил — условий и критериев, по которым интеллектуальная система безопасности определяет подозрительные действия. Эти правила охватывают основные классы атак для разных платформ и позволяют настраивать механики защиты от потенциального фрода с учетом свежих данных и статистики в десятки раз быстрее, чем в случае с индивидуальными решениями. Нейросеть анализирует трафик в режиме реального времени и подбирает для каждого сервиса наиболее эффективные параметры защиты.

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