«Газинформсервис» выпустил обновление 4.9.11 ПК SafeERP: новые инструменты защиты SAP, «1С» и безопасной разработки

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление модульного программного комплекса SafeERP, предназначенного для комплексного мониторинга ERP-систем на платформах SAP и «1С» и защиты бизнес-приложений, — релиз 4.9.11. Обновление затронуло все модули решения и расширило возможности поиска уязвимостей, анализа кода и интеграции с внешними системами. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Обновления для защиты SAP (Security Suite)

В анализе платформы появилась функция «Ключевые параметры проверки», позволяющая быстро фильтровать результаты анализа настроек и профилей проверок по важным критериям, что сокращает время поиска уязвимостей.

Также добавлена возможность экспорта и импорта профилей модулей «Сканер» и «Анализ кода» в формате .prf: это упрощает перенос настроек между системами и ускоряет запуск проверок в новых проектах.

В анализе кода добавлены семь проверок категории «Удобство сопровождения», выявляющих устаревшие конструкции и неиспользуемый ABAP-код, а также новая проверка безопасности небезопасного использования системных переменных при выводе сообщений.

Обновления для защиты «1С» (Extension Module)

В части анализа кода добавлено девять проверок для «1С», сгруппированных по категориям безопасности, производительности, надежности и качества кода. Появились готовые профили проверок, включая OWASP Top 10 2025, а также интеграция с Jira для создания задач по найденным уязвимостям, назначению исполнителей и отслеживанию статуса устранения.

В части анализа платформы добавлены четыре проверки неиспользуемых учетных записей для различных бизнес-ролей, что помогает своевременно выявлять неактивные аккаунты и снижать риски несанкционированного доступа.

Инструменты безопасной разработки (Extension Module +)

Добавлена новая проверка Dockerfile, выявляющая небезопасные права доступа к файлам внутри контейнеров, что снижает риски повышения привилегий и компрометации контейнерной среды. При работе с Git теперь отображаются ID коммита и комментарий, что позволяет анализировать конкретные версии кода.

Оптимизированы алгоритмы проверок XSJS, включая контроль XSS, что снизило число ложноположительных срабатываний, а в раздел DAST добавлен модуль Nuclei для дополнительной проверки обнаруженных эндпоинтов.

«Релиз 4.9.11 — это ответ на запросы наших клиентов, которые хотят не просто находить уязвимости, а быстро и прозрачно управлять процессом их устранения. Интеграция с Jira, выгрузка отчетов в Excel и новые профили проверок сокращают время реакции команд безопасности и снимают часть рутинной нагрузки со специалистов», — отметила Римма Кулешова, менеджер по продукту SafeERP.