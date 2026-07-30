Компания «Турбо Облако» запустила сервис Solar Space для комплексной защиты сайтов и веб-приложений

«Ростелеком» продолжает укреплять технологический суверенитет российского бизнеса: облачный провайдер «Турбо Облако» совместно с ГК «Солар», провайдером комплексной кибербезопасности, представляют сервис комплексной защиты веб-ресурсов Solar Space в облаке. Он объединяет защиту от вредоносных ботов, DDoS- и веб-атак на базе запатентованных алгоритмов машинного обучения (ML-алгоритмов). Решение включено в Единый реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сегодня веб-ресурсы — одна из основных точек взаимодействия бизнеса с клиентами. Развитие онлайн-каналов сопровождается увеличением количества киберугроз: DDoS-атаки приводят к недоступности сервисов, вредоносные боты создают искусственный трафик и искажают аналитику, а эксплуатация уязвимостей может привести к компрометации веб-приложений и утечке данных. По статистике ГК «Солар», в среднем на одну российскую организацию в 2025 г. пришлось более 900 DDoS-атак.

При этом существующие решения нередко требуют сложного внедрения, использования нескольких отдельных продуктов и значительных затрат на сопровождение. Новый сервис делает передовую кибербезопасность доступной для предприятий любого масштаба, включая малый и средний бизнес, что соответствует стратегии «Ростелекома» по развитию цифровой инфраструктуры для всех категорий корпоративных клиентов.

Solar Space объединяет ключевые механизмы защиты веб-ресурсов с простым управлением и прозрачной моделью тарификации. Кроме того, площадки облачного провайдера разворачиваются на базе дата-центров РТК-ЦОД уровня Tier III. Размещение в сертифицированном ЦОД на территории России и соответствие требованиям 152-ФЗ по защите персональных данных гарантируют необходимый уровень надежности для заказчиков.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Бизнесу необходима не просто защита от отдельных типов угроз, а комплексное решение. В Solar Space объединены все самые важные компоненты информационной безопасности. При этом клиент получает не только полный набор таких инструментов, но и простое управление через личный кабинет, быстрое подключение и прозрачную модель тарификации без скрытых затрат».

Одна из ключевых характеристик Solar Space — комплексный подход к защите. Сервис одновременно обеспечивает фильтрацию DDoS-атак, выявляет и блокирует вредоносных ботов, защищает веб-приложения от распространенных угроз, а также помогает предотвращать автоматизированный сбор данных, фрод и попытки эксплуатации уязвимостей. Управление всеми инструментами доступно в едином личном кабинете.

Отдельное внимание уделено гибкой экономике сервиса. Пользователи могут выбрать конфигурацию защиты, соответствующую конкретным бизнес-задачам, без оплаты избыточной функциональности. Такой подход позволяет подобрать оптимальный тариф как для небольших сайтов, так и для высоконагруженных корпоративных ресурсов.

Артем Избаенков, директор продукта Solar Space, ГК «Солар»: «Сегодня в кибербезопасности идет гонка алгоритмов: злоумышленники используют искусственный интеллект, чтобы быстрее менять сценарии атак и маскировать ботов под обычных пользователей. На стороне защиты Solar Space работают собственные ML-алгоритмы, включая запатентованную технологию определения опасных запросов к веб-серверу. Они автоматически выявляют и блокируют вредоносный трафик, снижают влияние человеческого фактора и делают комплексную защиту от DDoS-атак, вредоносных ботов и атак на веб-приложения доступной малому бизнесу».

Для контроля безопасности доступны инструменты мониторинга и аналитики. Сервис предоставляет информацию об источниках трафика, выявленных аномалиях, заблокированных запросах и обнаруженных угрозах, что позволяет быстрее реагировать на инциденты и принимать решения на основе данных. Подключение Solar Space занимает около 15 минут и возможно даже в момент, когда веб-ресурс уже находится под атакой.