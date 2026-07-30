Микросхема «Рутокен Чип» 3127 со сроком действия закрытых ключей до 5 лет сертифицирована ФСБ России

Компания «Актив» получила сертификат ФСБ России для встраиваемой микросхемы «Рутокен Чип» 3127 по классам КС1 и КС2. Микросхема входит в продуктовую линейку «Рутокен ЭЦП» 3.0 3127, предназначена для встраивания в устройства, требующие долговременной криптографической защиты (сервера, планшеты, банкоматы, рабочие станции и др.), и рассчитана на интеграцию в киберфизические системы (умные города, IoT, биометрические устройства, АСУ ТП, ИСУЭ, датчики и др.). Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Микросхема создана для сред, где участие человека сведено к минимуму, а требования к доверию максимальны. «Рутокен Чип» 3127 создавался как многофункциональный инструмент и спектр его применения охватывает сразу несколько сценариев.

Микросхема выполняет криптографическую аутентификацию устройств и пользователей, заменяя традиционные методы проверки подлинности на стойкую криптографическую защиту от несанкционированного доступа.

«Рутокен Чип» 3127 может контролировать целостность оборудования: чип обеспечивает аттестацию компонентов, давая возможность, в том числе удаленно убедиться в отсутствии взлома, подмены или несанкционированной модификации.

Использование «Рутокен Чип» 3127 может гарантировать надежное хранение ключей в неизвлекаемом виде. Ключи хранятся в чипе и физически не могут быть извлечены наружу — это исключает кражу даже при прямом доступе к клиентскому оборудованию.

Еще один сценарий — доверенная загрузка. «Рутокен Чип» 3127 позволяет выстраивать цепочку доверия, пошагово проверяя корректность исполняемого кода в каждом звене.

Обеспечение конфиденциальности данных – микросхема хранит и шифрует данные пользователя. Выработка производных и сеансовых ключей шифрования поможет надежно делегировать процесс обеспечения конфиденциальности внешним сервисам.

Чип может выстраивать защищенные коммуникации – TLS/VPN‑каналы между устройствами. Протокол CRISP (ГОСТ Р 71252-2024) позволяет обмениваться по открытым каналам связи пакетами, защищенными от несанкционированного изучения и изменения.

Доверенное обновление ПО. Микросхема обеспечивает безопасную доставку и установку новых образов системного и прикладного ПО без риска подмены.

«Рутокен Чип» 3127 прошел дополнительные исследования испытательной лаборатории, что позволило увеличить срок действия криптографических ключей в этой модели до пяти лет.

Чип работает в защищенном режиме работы, который включает: контроль уровня питания – ОС «Рутокен» фиксирует отклонения напряжения, при которых работа контроллера может быть нестабильной; контроль защитного экрана – специальный слой поверх микросхемы препятствует физическому вмешательству. Нарушение слоя фиксируется ОС «Рутокен» и блокирует дальнейшую работу; механизм фиктивных ветвлений – чип выполняет «ложные» команды, скрывая реальное энергопотребление и время выполнения, усиливая защиту от атак по «побочным» каналам.

Применение микросхем «Рутокен Чип» 3127 позволяет в рамках концепции конструктивной безопасности разрабатывать защищенные устройства для информационных систем из разных сегментов: от вычислительной техники и мобильных гаджетов до киберфизических систем, требующих СКЗИ классов КС1/КС2.

Павел Анфимов, руководитель проектного офиса, компания «Актив»: «Это важный шаг вперед для нашей компании. Продукт уже прошел пилотные внедрения с технологическими партнерами и применяется в реальных проектах. Один из кейсов – внедрение в биометрические СКУД OVISION, который мы представили на Рутокен Day в этом году. Завершение сертификации «Рутокен Чип» 3127 открывает дорогу к серийным внедрениям и расширению спектра применений, а также подтверждает готовность решения к работе в качестве доверенного криптографического ядра для новых проектов в критически важных инфраструктурах».

Алексей Лазарев, руководитель департамента защиты киберфизических систем, компания «Актив»: «Нами пройден очередной этап, позволяющий реализовать переход к массовой защите информационных систем с использованием концепции конструктивной безопасности. Эта потребность возникла достаточно давно, и актуальность ее только растет со временем. Теперь мы готовы предоставить многофункциональный инструмент, сертифицированный регулятором по всем современным требованиям и позволяющий создавать системы, изначально включающие надежный криптомодуль».