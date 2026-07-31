«Инфосистемы Джет» провела тестирование Ideco NGFW Novum 21.13.206

«Инфосистемы Джет» объявила о завершении функционального и нагрузочного тестирования решения Ideco NGFW Novum 21.13.206 в собственной лаборатории. Решение продемонстрировало пропускную способность до 7,5 Гбит/с и стабильно отработало под максимальной нагрузкой 8 часов без деградации производительности, подтвердив готовность к эксплуатации в крупных корпоративных сетях.

В ходе функционального тестирования специалисты «Инфосистемы Джет» подтвердили расширение поддерживаемых функций по сравнению с предыдущими версиями продукта. Решение предлагает два типа контекстов: классический и высокопроизводительный на базе VPP. Высокопроизводительный контекст демонстрирует существенный прирост пропускной способности, однако на текущий момент уступает классическому по ряду функций. Например, пока отсутствует поддержка IPsec и интеграция с Ideco Center. При этом вендор активно развивает VPP-контекст, и в следующих релизах планируется достижение эквивалентного функционала с последующей бесшовной миграцией.

Среди отмеченных нюансов — разная логика настройки в VPP и классическом контекстах, что требует внимания при проектировании политик безопасности. Тем не менее, команда тестирования высоко оценила возросшую стабильность продукта и понятную, подробную документацию.

«Развитие виртуальных контекстов — это долгожданное улучшение, которое открывает новые возможности для построения многопользовательских и мультитенантных инфраструктур. Особенно ценно, что компания начала полноценно развивать высокопроизводительный контекст, с каждым релизом реализуя всё больше функций. Стоит выделить удобный веб-интерфейс: он действительно интуитивно понятен, переключение между контекстами простое, а документация на официальном сайте структурно повторяет интерфейс, что значительно облегчает поиск нужных настроек. Централизованное управление через Ideco Center даёт дополнительный уровень контроля над распределённой сетью, однако пока только для классических контекстов», — отметил Алексей Токарев, инженер по информационной безопасности, «Инфосистемы Джет».

Нагрузочные испытания показали стабильную производительность Ideco NGFW Novum 21.13.206 с включёнными модулями безопасности, такими как IPS, URL Filtration, App Control и Antivirus. Средняя пропускная способность составила до 7,5 Гбит/с, что подтверждает готовность решения к работе в условиях сетевого трафика корпоративных сетей.

Особое внимание эксперты уделили высокопроизводительному контексту VPP, который позволяет значительно увеличить пропускную способность за счёт оптимизированной обработки пакетов. Это делает продукт привлекательным для сценариев, где производительность является критическим фактором, при сохранении возможности использовать классический контекст для задач, требующих максимальной функциональной полноты.

Важным результатом тестирования стало успешное прохождение стресс-теста: как классический, так и высокопроизводительный контекст стабильно отработали под максимальной нагрузкой в течение 8 часов без деградации производительности и сбоев. Это подтверждает надёжность решения при длительной эксплуатации в пиковых режимах.